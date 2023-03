Apple weiter unklar über den Mac Pro

Nachdem Apple bis auf einen alle seine Intel-Macs auf M1- und M2-Chips aktualisiert hat, sind wir natürlich davon ausgegangen, dass auch der Mac Pro irgendwann in diesem Jahr ein Update erhalten wird, möglicherweise schon auf einer Frühjahrsveranstaltung oder der WWDC. Aber ganz so einfach ist es vielleicht doch nicht.

Der Plan bleibt bestehen – ist aber weiter nur vage

Nach mehreren enttäuschenden Gerüchten und kaum einem Hinweis darauf, dass ein neues Modell kommen wird, ist Apple anscheinend entschlossen, den Mac Pro tatsächlich auf eigene Chips umzustellen. Doch die Äußerungen von Bob Borchers, Apples Vizepräsident für weltweites Produktmarketing, in einem Interview mit India Today sind nicht gerade ermutigend. Er sagt zwar, dass Apple ein klares Ziel hat, vollständig auf Apple-Silizium umzusteigen”, aber er deutet nicht an, dass dies bald oder sogar noch in diesem Jahr geschehen wird, sondern macht nur eine vage Behauptung: “Wir haben von Anfang an sehr deutlich gemacht, dass es unser Ziel ist, unsere gesamte Produktlinie auf Apple-Silizium umzustellen. Und das haben wir auch vor.”

Wir erwarten zwar nicht, dass Borchers einfach so das Erscheinungsdatum des Mac Pro M2 verkündet, aber das ist keine sehr überzeugende Aussage. Nach den vielen Gerüchten, die besagen, dass der Mac Pro nicht so schnell oder erweiterbar sein wird, wie erwartet, sollte man meinen, dass er die Gelegenheit nutzen würde, um den Mac-Pro-Nutzern zu versichern, dass Apple sich mit dem neuen Modell Zeit lässt, um sicherzustellen, dass es die nötige Leistung liefert. Aber stattdessen wechselte er schnell das Thema.

“Wir glauben fest daran, dass Apple-Silizium das Macbook Air bis hin zum Mac Studio antreiben und verändern kann”, sagte er auf die Frage nach dem Mac Pro. Das bedeutet, dass Apple nicht genau weiß, ob und wo der Mac Pro in sein neues Apple-Silizium-Lineup passt.

Was wir vom neuen Mac Po erwarten

Es wird erwartet, dass Apple den Mac Pro mit einem übertakteten M2 Ultra Chip aktualisiert, der eine 24-Kern-CPU und eine 76-Kern-GPU hat. Es wurde jedoch berichtet, dass er keinen vom Benutzer aufrüstbaren Arbeitsspeicher oder Grafikprozessor haben wird, was ihn zu einem ganz anderen Gerät macht als das, was derzeit angeboten wird.

Später in dem Interview sagt Borchers: “Es ist wichtig zu wiederholen, dass Kunden Produkte kaufen, nicht Chips”, was darauf hinzudeuten scheint, dass der Mac Pro an einem Scheideweg steht. Wenn das Apple-Silizium nicht das Produkt liefern kann, das die Leute wollen, ist der Chip egal, und Apple scheint sich dieses Dilemmas sehr bewusst zu sein, während das Warten auf den neuen Mac Pro weitergeht.