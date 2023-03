Apple: Akkus teurer – mehr Geld für zurückgegebene iPhones

Möchte man bei Apple einen schlapp gewordenen Akku austauschen lassen, muss man nun deutlich tiefer in die Tasche greifen. So zum Beispiel beim iPhone 5 bis iPhone 8: 79 statt 55 Euro werden hier jetzt fällig. Das sind satte 44 Prozent mehr als zuvor. Apple nennt die Preise für den Akku-Service auf seinem Support-Portal für iPhone und Mac.

Hier sieht man, dass man beispielsweise für das Macbook Pro nun 289 statt 229 Euro für den Akku-Austausch hinblättern muss, das sind immerhin noch 26 Prozent mehr als vorher. Und auch für Geräte wie das iPad verlangt Apple für die Service-Dienstleistung mit Akkutausch deutlich fast 40 Prozent mehr als bis vor kurzem.

Fürs Macbook Pro fast 10 Prozent maximal mehr

Es gibt zum Glück auch gute Nachrichten. So erhält man beim Trade-in-Programm bei Apple, wenn man Altgeräte gegen neuere eintauschen will, zum Teil deutlich mehr gutgeschrieben als zuvor. Die neuen Preise sieht man direkt auf der Apple-Website. Apple bezahlt für das Macbook Pro nun bis zu 810 Euro – zuvor gab es eine maximale Gutschrift von 740 Euro, ein Plus von fast 10 Prozent. Auch für das Macbook Air kann man demnach spürbar mehr erhalten, statt 440 Euro bisher jetzt maximal 485 Euro.

iPhones: Mal mehr, mal weniger

Bei den verschiedenen iPhone-Modellen sieht die Lage sehr unterschiedlich aus. So erhält man etwa für das iPhone Pro Max jetzt bis zu 685 Euro, vor der Änderung waren es lediglich 650 Euro. Beim iPhone 13 Pro stehen dort jetzt 590 statt vorher bis zu 575 Euro. Für andere Geräte wie das iPhone 12 ist der Betrag mit maximal 335 Euro dagegen identisch geblieben. Bei anderen Modellen muss man sogar Abstriche machen. Beispielsweise für das iPhone 12 Pro gibt es inzwischen statt maximal 395 nur noch 390 Euro, was mit 5 Euro freilich nur eine kleine Veränderung ist. Ähnlich ist es beim iPhone 8 Plus: Hier hat Apple die maximale Eintauschzahlung von 125 auf 120 Euro gesenkt.

Auch bei sehr teuren Geräten zeigt sich nicht unbedingt eine Veränderung: Beim Mac Pro etwa gibt es weiterhin höchstens 1190 Euro, dabei verkauft Apple das Modell mit Intel-Chip nach wie vor, zu Preisen ab 6500 Euro.

Alternativen zu Apples Inzahlungnahme gibt es einige: So hat etwa der Computerhändler Gravis.de einen eigenen Trade-in Service, der auch online funktioniert und einem direkt den Wert des alten Rechners anzeigt. Allerdings sind nicht alle Konfigurationen dabei enthalten, dafür muss man dann noch einen Store vor Ort aufsuchen.