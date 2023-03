watchOS 9.4 Beta 2 kalibriert Akku der Apple Watch 6 neu

In den Entwicklernotizen zu dem watchOS 9.4 Beta 2 findet sich ein interessanter Hinweis zur Apple Watch Series 6 44 mm: Anscheinend hat Apple dort einen Fehler bei der Anzeige der Batteriekapazität gefunden und wird diesen in der finalen Version beheben (via Macrumors).

Die Anzeige der Batteriekapazität bei der Apple Watch ist etwas versteckt: Diese können Sie nur auf der Watch selbst aufrufen: in der App “Einstellungen” im Bereich “Batterie” unter dem Reiter “Batteriezustand”. Wird Ihnen hier nach dem Update auf watchOS 9.4 eine andere Zahl angezeigt, als davor, dann wird die neue Anzeige die richtige sein – die davor war entsprechend falsch!

Das ist nicht zum ersten Mal, dass Apple mit dem neuen Update die Batterie einer Apple Watch neu kalibriert. So hat man mit dem watchOS 9 im Herbst gleich zwei Generationen der Apple Watch – Series 4 und 5 angefasst und bei den Modellen die Akkukapazität anders berechnet bzw. angezeigt. Interessanterweise hat Apple bei dem vergangenen Update nicht nach Uhrgrößen unterschieden.

Die Anzeige der Batteriekapazität hat Apple mit watchOS 7 eingeführt, genauso wie auf dem iPhone ist der Hinweis eine wichtige Hilfe bei der Problembehebung auf dem Gerät. Fällt diese unter 85 bis 80 Prozent, lohnt es sich den Akku auszutauschen. Apple verlangt derweil für den Akkutausch 99 Euro. Noch bis vorgestern hatte die gleiche Dienstleistung beim iPhone 25 Euro weniger gekostet, mittlerweile hat Apple die Preise für den Akkutausch des iPhones etwas angehoben.

