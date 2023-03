Wenn das iPhone im Internet spinnt: So aktivieren Sie JavaScript

JavaScript ist eine sehr verbreitete Programmiersprache, die für Animationen und Interaktionen auf den Webseiten sorgt. Ohne aktiviertes Script werden Funktionen wie die Suche oder Videoplayer auf Websites nicht funktionieren. JavaScript ist eigentlich ab Werk auf dem iPhones eingeschaltet. Wenn sich jedoch die meisten Seiten in Safari auf dem iPhone seltsam verhalten, lohnt es sich, die Einstellung zu überprüfen und gegebenenfalls JavaScript einzuschalten:

Öffnen Sie auf dem iPhone die App “Einstellungen”; Scrollen Sie in der Liste zum Eintrag “Safari”; In den Safari-Einstellungen scrollen Sie bis ganz nach unten zum Eintrag “Erweitert”; Und aktivieren Sie den Regler “JavaScript”, fast dieser ausgeschaltet ist.

JavaScript in den Kurzbefehlen freischalten

Apple unterstützt zudem JavaScript mit seiner App “Kurzbefehle”. Falls Sie in der Sprache programmieren können, können Sie eigene Scripte für Webseiten damit erstellen. Was alles damit möglich ist, zeigt Apples Kurzbefehle-Galerie auf dem iPhone: Mit den Kurzbefehlen ist es möglich, Videogeschwindigkeit für ein Video in Safari zu ändern, alle E-Mails, verlinkt auf der Seite, gleichzeitig anzuschreiben, gar die Webseiten (lokal) zu bearbeiten.

Erstaunlicherweise muss man JavaScript bzw. Ausführen von Skripten über Kurzbefehle erneut erlauben, unabhängig von der Einstellung in Safari. Das Ausführen von Scripten über Kurzbefehle kann man über die App “Einstellungen”, dort in der App “Kurzbefehle” im Reiter “Erweitert” erlauben. Dafür ist in dem Fenster der Regler “Ausführen von Skripten erlauben”.