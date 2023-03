EU: Apple muss auch Messages öffnen

Im Mai dieses Jahres tritt der Digital Markets Act (DMA) in Kraft, der in der EU große Technikfirmen wie Facebook, Google und Apple stärker regulieren wird. Das Gesetz soll Monopole und unfairen Wettbewerb verhindern. Das soll nun auch Messaging-Dienste betreffen.

Apple wird davon stark betroffen sein und wird einige seiner strengen Regeln über Bord werfen müssen. So will die EU auch alternative Bezugsquellen für Apps zulassen, der App Store darf nicht mehr exklusiv sein. Eben sowenig Apples eigenes Bezahlsystem, über das der Anbieter Provisionen einbehalten kann. Ein weiteres Apple-Monopol auf iOS und iPadOS wird bei Browsern fallen, diese müssen bisher Apples Rendering-Engine Webkit nutzen und sind daher nichts andere als Safari mit einer anderen Oberfläche. Mozilla und Google arbeiten bereits an echten alternativen Browsern für das iPhone. Zu erwarten ist, dass Apple die Neuregelung in iOS 17 berücksichtigt, womöglich aber nur in der EU.

Das Ende der grünen Blasen naht

Jetzt diskutiert die EU laut eines Berichts von Apple Insider über eine Erweiterung des Digital Marketing Acts, der Messaging-Dienste betrifft. Diese sollen nicht mehr gegeneinander abgeschottet sein, sondern sollten interoperabel werden. Für Apple hätte das besondere Konsequenzen, denn der eigene Dienst Messages (Nachrichten) funktioniert ausschließlich auf Apple-Geräten wie iPhone, iPad und Mac. Der Nachrichtenaustausch mit anderen Plattformen ist hier bedingt möglich, nur fällt das System dabei auf SMS zurück. Mit den Konsequenzen der “grünen Blasen“, die nicht nur kosmetischer Natur sind, sondern auch eingeschränkte Möglichkeiten bieten. Erst diese Woche hatte Microsoft angekündigt, Messages auf Windows zu bringen, als Spiegelung vom iPhone.

Noch ist die Erweiterung des DMA nicht beschlossen, das sei aber nur eine Formsache.

