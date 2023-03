Lionel Messi verschenkt goldene iPhones 14 Pro für 200.000 Euro

Das, was einem anderen genialen Spieler, nämlich Zinédine Zidane, verwehrt wurde, hatte Lionel Messi acht Jahre nach seinem ersten (und verlorenen) Finale geschafft: die Fußball-Weltmeisterschaft als krönender Abschluss der Länderspielkarriere. Messi gewann mit der argentinischen Nationalmannschaft die winterliche Weltmeisterschaft in Katar und verkündete kurz danach, das sei sein letztes WM-Spiel gewesen. Im Club spielt er noch weiter, mit Paris St. Germain etwa nächsten Mittwoch in München.

Der Gewinn des WM-Pokals und die Siegerehrung mit Messi im Mittelpunkt waren filmreif, der Argentinier hat aber nicht allein gewinnen, sondern im Team. So hat er sich bei seinen Mannschaftskameraden vor Kurzem für die erfolgreiche Weltmeisterschaft bedankt: Zusammen mit dem Studio iDesign Gold hat der Ex-Fußballspieler goldene iPhones mit dem Argentinien-Logo und dem jeweiligen Namen und Rückennummer der Mannschaftskollegen fertigen lassen. Das berichtet unter anderem die britische Zeitung “The Sun”.

Der Wert der Bestellung liegt bei 175.000 Pfund oder knapp 200.000 Euro, denn nicht nur die Mannschaft, sondern auch deren Trainer und Betreuer haben das Geschenk erhalten. Insgesamt sind das 35 iPhones 14 Pro, das Gehäuse aus 34-Karat-Gold hergestellt. Die Übergabe, genauer gesagt, die Bescherung, fand in Messis Pariser Wohnung am vergangenen Samstag statt.

Lionel Messi arbeitet mit der iDesign Gold schon länger zusammen, auf dem Instagram-Kanal vertreibt die Firma seit mindestens drei Jahre goldene iPhones XS Max mit Messi-Schriftzug.

Auf der Webseite der Firma kann man sich nach Beispiel Messis ein eigenes Logo in das goldene iPhone eingravieren lassen. Die Preise sind erstaunlicherweise moderat, wenn man das bei 4.500 Euro sagen darf. Aber das iPhone 14 Pro kostet schon in der angebotenen Größe von einem Terabyte 1.949 Euro, zwar wissen wir nicht, wie viel Gramm genau iDesign Gold für die neue Legierung verwendet, 24-karätiges Gold wird momentan für rund 55 Euro pro Gramm gehandelt, zehn Gramm würden also über 500 Euro kosten.

