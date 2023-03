8 Tricks, wie iPhone-Apps clever zusammenarbeiten

Gemeinsam mehr erreichen – das wäre auch ein guter Slogan für manche iPhone-Apps. Viele Anwendungen auf Apples Smartphone arbeiten nämlich eigentlich hervorragend zusammen. „Eigentlich“ deswegen, weil man von solchen kooperativen Kräften als Nutzer manchmal gar nichts mitbekommt. Apple gibt sich auch keine große Mühe, uns die vielen guten Ideen seiner App-Entwickler ausführlich zu erklären.

Beim Drag-and-drop von Medien, bei E-Mails und Terminen oder auch wenn es um Erinnerungen von Siri geht, stehen uns einige wenig bekannte Möglichkeiten und Funktionsschnittstellen zur Verfügung. Die ohnehin schon geschmeidige Handhabe am iPhone bekommt damit noch einmal ein Upgrade.

Der Youtuber Proper Honest Tech hat seinem iPhone einmal tief unter die Haube geschaut und stellt in einem englischsprachigen Video manche Möglichkeiten vor, wie man die Standard-Apps auf dem iPhone effektiver nutzt und sie Hand in Hand zusammenarbeiten lässt. Acht solcher Team-Ups von iPhone-Apps stellen wir Ihnen hier vor.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro in Schwarz mit 128 GB

Sprachmemos intern weiterleiten

Vielleicht haben Sie es schon gewusst: Viele Medien und Dateien können Sie am iPhone von einer App zu einer anderen bewegen, in dem Sie die Funktion für Drag-and-drop nutzen. Bilder kann man einfach angetippt halten, bis Sie hervorgehoben werden. Solange man das Bild oder ein anderes Objekt nun gedrückt hält, kann man das iPhone weiternutzen, um etwa zu einer anderen Anwendung zu wechseln – wo wir das Foto dann etwa in eine geöffnete E-Mail einfügen können.

Das klappt sogar mit Sprachmemos. Haben Sie eine solche Aufnahme erstellt, können Sie die Aufzeichnung mit dem Finger gedrückt halten, in eine andere Anwendung wechseln und sie dort einfügen, in eine neue Notiz zum Beispiel. Das hat auch den Vorteil, dass Sie sich an Notizen von Siri direkt erinnern lassen können – mit Sprachmemos klappt das aktuell ja noch nicht.

Haben Sie aber eine Sprachmemo in eine Notiz gelegt, können Sie sich ganz normal per Sprachbefehl an diese Notiz erinnern lassen, wobei dann auch die Aufnahme zum Vorschein kommt.

Das Einfügen der Memos in Notizen ist also auch ein raffinierter Trick, um sich indirekt mit eigenen Sprachaufzeichnungen an Wichtiges zu erinnern.

Alle iPhones bei Amazon ansehen

Erinnerungen für wichtige E-Mails erstellen

Mit diesem Trick erweitern wir die Erinnerungsfunktion, die uns in der Standard-App für E-Mails bereits zur Verfügung steht. Die hat aber eine bedauerliche Schwäche: Erinnerungen bekommen wir da nämlich nur zu Gesicht, wenn wir die E-Mail-App auch nutzen oder sie öffnen. Bleibt die App geschlossen, bekommt man also auch von der Erinnerung nichts mit.

Der Workaround: Einzelne E-Mails können wir mit der oben beschriebenen Methode per Drag-and-drop direkt aus der E-Mail-App in die Erinnerungen-App ziehen. Mehr Komfort und weniger Handarbeit gestattet uns dabei Siri, die wir auch direkt in der E-Mail-App nutzen können. Der Sprachassistentin kann man in der E-Mail-App zum Beispiel auftragen: „Erinnere mich nächsten Dienstag daran“, woraufhin automatisch ein Eintrag in die Erinnerungen geschrieben wird, E-Mail-Verlinkung inklusive.

Nachrichten im iPhone beliebig weiterverwenden

Wie so ziemlich alle Texte am iPhone, können Sie auch Texte Ihrer Nachrichten markieren und gedrückt halten, um anschließenden in einem Pop-Up-Menü Funktionen wie Übersetzung oder Kopieren auszuwählen. Beim Kopieren wandert der Text in den Zwischenspeicher und kann von dort aus an einem anderen Ort wieder eingefügt werden.

Auch diese Funktion geht mit Drag-and-drop aber einfacher und geschmeidiger: Dafür halten wir die Nachricht einfach gedrückt und navigieren mit der zweiten Hand an einen anderen Ort, etwa zur E-Mail-App oder den Erinnerungen. Dort können wir die Textnachricht dann nahtlos ablegen.

Locations aus der Karten-App übertragen

In der Karten-App am iPhone finden wir jede Menge Locations wie Restaurants oder Sehenswürdigkeiten. Auch eigene Pins dürfen wir dort eintragen, etwa um den Wohnort von Freunden zu markieren, den Ort eines romantischen Dates festzuhalten oder um in fremden Städten das eigene Auto wiederzufinden. Alle solchen Marker können wir aus der Karten-App auch exportieren und mit andren teilen, das funktioniert einfach über den „Teilen“-Button.

Nun klappt das zwar mit Erinnerungen oder mit Nachrichten tadellos. Nutzen wir dabei aber den Button „Teilen“, werden nicht alle Anwendungen am iPhone angezeigt, die solche Positionsdaten sinnvoll verarbeiten können. Um diese Einschränkung manuell zu umgehen, können Sie im „Teilen“-Menü der Karten-App auch auf „Kopieren“ tippen, um den Karten-Marker als solchen in den Zwischenspeicher zu senden. In Apps wie Freeform können Sie den Marker dann einfach über die Kontext-Funktion „einfügen“ hinzufügen.

Zwischenablage geräteübergreifend nutzen

Die Zwischenablage ist ein kurzfristiger Speicherort, der am iPhone aber auch an anderen Apple-Geräten Daten wie Texte, Bilder und andere Medien dankbar aufnimmt, bis wir sie wieder benötigen. Mit den richtigen Einstellungen können Sie diesen funktionalen Zwischenspeicher auch geräteübergreifend nutzen. Wollen Sie dann mal ein Bild vom iPhone auf das iPad verschieben oder eine Kartenposition auf Ihren Mac übertragen, dann wird das zum Kinderspiel – Sie müssen sich also nicht mehr selbst eine E-Mail schreiben.

Um die geräteübergreifende Zwischenablage zu nutzen, müssen Sie alle Geräte zunächst mit der gleichen Apple-ID in der iCloud anmelden. Auch WLAN, Bluetooth und Handoff müssen aktiviert sein. Am iPhone klappt das ganz einfach über Einstellungen->Allgemein->Airplay & Handoff. Aktivieren Sie hier „Handoff“. Wie es beim Mac funktioniert, beschreibt Apple hier.

Damit der Austausch zwischen den Geräten funktioniert, müssen diese auch im gleichen WLAN angemeldet sein und sich in Bluetooth-Reichweite befinden. Sobald Sie nun einen Text oder ein Bild auf einem der Geräte per „Kopieren“ in den lokalen Zwischenspeicher befördern, wandert das Objekt auch auf allen anderen Geräten in den Zwischenspeicher und kann vor dort aus beliebig genutzt werden.

App-Inhalte mit Siri zur Erinnerung machen

Wir hatten es oben bereits angeschnitten: Haben Sie Sprachmemos in eine Notiz kopiert, können Sie sich per Siri an die Notiz erinnern lassen und haben im Moment der Erinnerung dann auch das Sprachmemo vor sich.

Das Feature ist aber nicht auf Notizen beschränkt: Auch beim Ansehen von Fotos, beim Lesen von E-Mails oder wenn Sie Location-Marker in der Karten-App betrachten, können Sie die Sprachassistentin beauftragen, Sie zu einer beliebigen Zeit an die dargestellten Texte, Bilder oder eben Locations zu erinnern. Das klappt zum Beispiel mit dem Sprachbefehl: „Siri, erinnere mich in drei Stunden daran.“

E-Mails und andere Elemente in Freeform ablegen

Freeform ist eine praktische Kreativitäts-Leinwand, auf der wir alles Mögliche ablegen können: Fotos, Links, Dateien und vieles mehr. Solche Leinwände kann man dann auch mit anderen zusammen bearbeiten. Auch hier wird Drag-and-drop unterstützt, etwa um E-Mails oder Nachrichten einzufügen. Die markieren wir einfach in der jeweils zuständigen App, halten das Objekt gedrückt und navigieren zur Freeform-App, wo wir das Objekt ablegen können.

Apple Music oder Apple News per Drag-and-drop übertragen

Genau wie mit den oben beschriebenen E-Mails können Sie auch Lieder bei Apple Music oder Nachrichten von Apple News (bisher nicht in Deutschland verfügbar, Anm. d. Red.) übertragen – einfach per Drag-and-drop. Bei den News-Beiträgen müssen Sie aber darauf achten, den Artikel nicht in der Leseansicht zu „greifen“.

Um ihn zu markieren und zu verschieben, müssen Sie zur Listenansicht wechseln und ihn dort gedrückt halten. Bei Apple Music können Sie auf die gleiche Weise einzelne Lieder, Wiedergabelisten oder ganze Alben in andere Anwendungen übertragen.