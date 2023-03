Bowers & Wilkins Px8 im Test – Over-Ear-Headset der Spitzenklasse

Auf einen Blick Pro sehr guter Klang, angenehmer Sitz, sehr gute Verarbeitung, Highres Audio über USB-C, parallele Verbindung zu mehreren Geräten Kontra hoher Preis, Trittschall empfindlich Fazit Der Px8 liefert wie schon sein Vorgänger P8 einen Klang, der für Bluetooth erstaunlich entspannt und neutral ist. Wer einfach nur sehr gut Musik hören möchte, ist mit dem Px8 besser beraten als beispielsweise mit den ähnlich teuren Airpods Max von Apple.

Preis beim Test

$699.00

Aktuell bester Preis: Bowers & Wilkins Px8

Shop Preis Bowers & Wilkins $699.00 zum Shop Crutchfield $699.00 zum Shop

Bowers & Wilkins PX8 bei Amazon ansehen

Wie es sich für das Spitzenmodell eines Audiospezialisten gehört, hat B&W an nichts gespart. Die Kopfbügel sind aus Aluminium und die Ohrpolster mit feinem Nappaleder bezogen. Das Tragegefühl ist entsprechend sehr angenehm, auch noch nach Stunden. Dazu passt eine maximale Akkulaufzeit von 30 Stunden.

Unter der schicken Haut steckt moderne Technik, 24-Bit-Audioverarbeitung mit optimiertem DSP und einer Highres-Audiowiedergabe über USB-C. Als Treiber sind zwei große 40-mm-Exemplare mit Kohlefaser-Membran verbaut. Sechs eingebaute Mikrofone unterstützen das Noise Cancelling und sind hilfreich beim Telefonieren. Es gibt nur zwei Noise-Cancelling-Modi, Transparenzmodus und reines Noise Cancelling.

Im Lieferumfang sind neben einer sehr guten Transportbox zwei Kabel, ein USB-C auf 3,5 mm Stereo-Klinke-Kabel für analoges Audio und ein USB-C auf USB-C zum Aufladen oder digitales Audio. Beide Kabel sind je 1,2 Meter lang. Bei der Verbindung über Bluetooth kann sich der Px8 mit mehreren Geräten parallel verbinden. Das macht den Wechsel beispielsweise vom Mac zum iPhone sehr bequem.

Bei der Bedienung bleibt B&W ganz klassisch, mit Tastern für Noise Cancelling, Lautstärke und Wiedergabesteuerung. Auch der Ein-Ausschalter ist als Schiebeschalter ausgeführt, Fehlbedienung ausgeschlossen. Für Updates, Bass und Höhenregler ist die App zuständig. Was uns an der App gestört hat, ist der Zwang zu einer Registrierung. Was aber wiederum Features sind, die nicht fehlen dürften, ist ein automatischer Energiesparmodus nach 15 Minuten und der Tragesensor, der die Wiedergabe beim Absetzen automatisch beendet.

Klang vom Feinsten

Die Bluetooth-Verbindung mit Apple-Geräten überträgt wie üblich Musik im Format AAC und damit machen wir unseren ersten Audiocheck. 40 Jahre “Thriller” von Michael Jackson, ein Grund in Erinnerungen zu schwelgen. Wir verlieben uns zuerst in “Thriller” und “Beat It”, direkt und klar steht Michael vor uns und lässt uns mitgehen wie zu alten Zeiten.

Um den Klangqualitäten richtig auf den Grund zu gehen, füttern wir den Px8 noch mit Highres-Audio und Musik aus dem Genre Jazz. Hier ist Norah Jones Live genau das Richtige. Der Px8 schafft eine breite Bühne, das Zupfen des Basses kann man förmlich spüren und Norahs Stimme ist so präsent, wie wenn sie direkt vor einem stehen würde. Für unseren Test zur Sprachverständlichkeit haben wir uns zum einen diverse Tutorials und Nachrichten angehört, als auch Lyrics vorgetragen von Anne Clark. Sehr schön hierbei, wie klar und deutlich die Px8 die Stimmen präsentieren.

Bowers & Wilkins PX8 bei Amazon ansehen

Empfehlung

Der Px8 gehört zu den wenigen Bluetooth-Kopfhörern, die sich in jedem Musikgenre wohlfühlen. Kein besonderes Sounding, das den Klang künstlich aufbläht, für einen Bluetooth-Kopfhörer erstaunlich entspannt und relaxt. Ob Disco, Jazz, Pop oder Rock, der Px8 mag alles und kann alles.

B&W hat es geschafft, mit dem Px8 wieder einen exzellenten Over-Ear Bluetooth-Kopfhörer zu entwickeln. Ist er aber besser als der Vorgänger? Diese Frage können wir mangels direkten Vergleichs nicht beantworten.

Die Nutzer eines P8 dürften eher nicht zur potenziellen Käufergruppe gehören, sondern Um- und Aufsteiger von Bluetooth-Kopfhörern, die künstlichen Klang leid sind. Denn das kann der Px8: Er liefert wie sein Vorgänger P8 einen Klang, der für Bluetooth erstaunlich entspannt und neutral ist. Wer einfach nur sehr gut Musik hören möchte, ist mit dem Px8 besser beraten als beispielsweise mit den ähnlich teuren Apple Airpods Max.