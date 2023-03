Macbook Air M3 mit 13 und 15 Zoll im Sommer

Apple bereitet eine Reihe neuer Macs vor, mit einer Frühjahresüberraschung wird es aber eher nichts. Dafür darf man sich auf einen Sommer mit gleich drei Macbooks mit M3-Prozessor freuen.

Am Wochenende hatte Mark Gurman noch über einen iMac M3 berichtet, der im Endstadium seiner Entwicklung sei, aber erst in drei Monaten in Produktion gehen könne – zudem würde Apple an neuen Versionen des Macbook Air in zwei Größen arbeiten, die beinahe unmittelbar bevorstünden. Am Montag bestätigte 9to5Mac neue Macbooks Air, von diesen habe man aus einer unabhängigen Quelle erfahren. Von einer Veröffentlichung noch im Frühjahr könne aber keine Rede sein, erst auf der WWDC Anfang Juni würde Apple die Rechner vorstellen – das Macbook Air M2 und das Macbook Pro 13” M2 hatten vor einem Jahr auf der Entwicklerkonferenz Premiere.

M3 kommt gleich in drei neue Laptops

Während Gurmans Bericht vom Wochenende noch ein wenig vage bezüglich der Chips in den neuen Macbooks Air blieb, will 9to5Mac mehr Details in Erfahrung gebracht haben. Demnach werden sowohl der 13- als auch der 15-Zöller mit einem M3 ausgestattet sein, der M3 Pro scheide hier aus. So würden sich die Geräte allein durch ihre Bildschirmgröße unterscheiden, wie es bei den 14- und 16-Zoll Macboks Pro weitgehend der Fall ist.

Auch das Macbook Pro mit 13-Zoll-Monitor, das letzte Gerät mit Touchbar, werde Apple weiter entwickeln und im Sommer mit einem M3 ausstatten. Angeblich habe Apple überlegt, das “Pro” aus dem Modell zu streichen, sei davon aber abgekommen. Sollte das Macbook erneut zurückkehren, dann in einer anderen Form, womöglich wieder als 12-Zöller.

Das Update auf den M3 käme nicht einmal überraschend, in einem viel beachteten Interview hat Apple angekündigt, seine Chips jährlich zu erneuern. Der Schritt von M2 zu M3 wird indes ein bedeutender: Erstmals fertigt Apples Zulieferer TSMC im 3nm-Verfahren.

Aktuell bester Preis: Macbook Air M2 512 GB SSD in Mitternacht