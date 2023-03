Die besten Apple-Watch-Armbänder für das Frühjahr 2023

Gear4 Geflochtenes Uhrenband – Style und Komfort für die Apple Watch

Geflochtene Uhrenarmbänder auch Braided oder Braided Loop Armbänder genannt gehören zu den stylischen Armbändern für die Apple Watch. Da sie keinen komplizierten Verschluss haben, sind sie auch besonders schnell angezogen. Einfach über das Handgelenk streifen und schon ist die Uhr angezogen. Wichtig ist nur, dass man die richtige Länge wählt, sonst sitzt das Armband unbequem oder zu locker. Eine Hilfe zur richtigen Bandlänge findet sich auf der Webseite des Herstellers.

Das verwendete Nylon ist teilweise recycelt, eine genaue Angabe macht Gear4 allerdings nicht. Gear4 gibt eine lange Garantie von zwei Jahren.

Gear4 bietet sein geflochtenes Armband in drei Bandlängen, für die kleine und die große Apple Watch an. Zu einem Preis von 39,99 Euro ist das Armband in den vier Farben, Navy Blue, Forest Green, Wine (Weinrot) und Storm an. Unser Testmuster Storm ist eine Kombination aus mehreren Grautonen kombiniert mit schwarz und weiß. Es passt besonders gut zur roten Apple Watch.

Empfehlung

Gear 4 liefert ein klassisches geflochtenes Armband in sehr guter Qualität. Die Montage an der Apple Watch gelingt ohne Probleme und das Nylongewebe ist angenehm auf der Haut. Leider macht Gear4 keine genaueren Angaben zum Anteil an recyceltem Material, dafür ist die Garantiezeit mit zwei Jahren sehr großzügig. In der Anzahl an Farben und Farbkombinationen dürfte Gear4 gerne noch mutiger sein.

