Die besten Hüllen für iPhone 13 und 14 im Frühjahr 2023

Decoded Detachable Wallet Case – das Magsafe-Wallet zum Nachrüsten

Folios oder auch Wallets haben den Vorteil, dass sie auch das Display des iPhone schützen und Platz für Geldkarten oder den Ausweis bieten. Sie sind aber auch groß und manchmal auch umständlich, zum Beispiel wenn man das iPhone auf einem Magsafe-Halter im Auto oder der Ladestation zu Hause montieren möchte.

Decoded hat mit dem Detachable Wallet Case die Lösung gefunden. Als Basis dient das Back Cover aus Leder, welches zuverlässig die Rückseite des iPhones schützt. Das Detachable Wallet Case ist quasi ein Wallet, dass um das Back Cover herum via Magsafe befestigt wird. Aus dem gleich hochwertigen Leder wirkt die Kombination so aus einem Guss. Das Detachable Wallet Case bietet Platz für drei Karten plus ein paar Geldscheine in einem extra Fach. Für die Lautstärketaster gibt es zwei extra Erhöhungen und eine magnetische Lasche schließt das Detachable Wallet Case zuverlässig.

Empfehlung

Die Idee ist so einfach wie elegant und überzeugte uns im Test. Dass am Ende das iPhone durch die doppelten Lagen, also Schutzhülle und Wallet dicker ist als ein reines Wallet mit integrierter Hülle ist, ist klar. Dafür hat man den Vorteil, jegliches Magsafe-Zubehör ungestört nutzen können. Nur eines sollte man konstruktionsbedingt nicht tun: das iPhone am Deckel durch die Gegend tragen, die magnetische Verbindung kann sich nämlich bei Fliehkraft lösen.