Warum Apple kein gelbes iPhone 14 Pro vorgestellt hat

Die iPhones waren nicht immer nur schwarz und die Macbooks nicht immer nur grau oder silbern. Apple hat eine lange Tradition der farbenfrohen Geräte, beginnend mit den ersten Generationen der iMacs in Bondi Blue, Strawberry oder Grape. Bei den iPhones startete das iPhone 5C die Tradition der Regenbogenfarben: Blau, Grün, Pink, Gelb und Weiß war die Farbauswahl beim Plastik-iPhone. Apple hat noch dazu spezielle Polka-Dot-Hüllen gebracht, die die Farbpracht noch vervielfältigten.

iPhone 5C in fünf Farben: Weiß, Pink, Gelb, Blau, Grün Apple

Danach war Apple bei den iPhones eher vorsichtiger mit den Farben: Beim iPhone 6S kam noch Rosé Gold mit dazu, das hatte eher Marketinggründe: Offenbar ist Gold und jegliche Schattierungen davon in China sehr beliebt. Das iPhone 7 wurde ebenfalls im Frühling mit der neuen Farbe aus der Serie Product Red veröffentlicht. Erst ab dem iPhone XS ging es richtig bunt: Apple teilte seine iPhones in eine XS- und XR-Serie, das iPhone XR kam gleich in sechs Farbvarianten: Product Red, Gelb, Weiß, Koralle, Schwarz, Blau. Das iPhone XS blieb bei Gold, Silber und Space Gray. Das zieht sich nun seit 2018 und bis heute so fort:

2018: iPhone XR und iPhone XS

Das iPhone XR kommt wie erwähnt in sechs Farbenvarianten: Produkt Red

Gelb

Weiß

Koralle

Schwarz

Blau iPhone XR in sechs Farbvarianten Apple Das iPhone XS stellt Apple in edlen Farben wie Gold, Silber und Space Gray vor. Gold

Silber

Space Gray iPhone XS in Silber, Gold und Space Grau Apple

2019: iPhone 11 und iPhone 11 Pro

Das iPhone 11 kam wieder in sechs Farben als würdiger Nachfolger vom iPhone XR: Schwarz

Grün

Gelb

Violett

Produkt Red

Weiß iPhone 11 in sechs Farbvarianten Apple Das iPhone 11 Pro bot nicht so viel Farbpracht zur Auswahl: Gold

Space Grau

Silber

Nachtgrün iPhone 11 Pro in vier Farbvarianten Apple

2020: iPhone 12 (Mini) und iPhone 12 Pro

Ursprünglich kam das iPhone 12 und das iPhone 12 Mini in fünf Farbvarianten, im Frühling 2021 kam noch Violett mit dazu: Schwarz

Weiß

Produkt Red

Grün

Blau

Violett iPhone 12 und iPhone 12 Mini in sechs Farbvarianten Apple Das iPhone 12 Pro und Max boten vier Farben zur Auswahl: Silber

Graphit

Gold

Pazifikblau iPhone 12 Pro in vier Farbvarianten Apple

2021: iPhone 13 (Mini) und iPhone 13 Pro

Ähnlich wie beim iPhone 12 wurde das iPhone 13 ursprünglich in fünf Farben vorgestellt, die zusätzliche grüne Variante kam im Frühling 2022: Produkt Red

Polarstern

Mitternacht

Blau

Rosé

Grün iPhone 13 in sechs Farbvarianten Apple Apple hat das iPhone 13 ursprünglich mit vier Farben vorgestellt, anders als beim iPhone 12 und iPhone 14, kam eine Zusatzvariante Alpingrün im Frühling 2022 mit dazu: Graphit

Gold

Silber

Sierrablau

Alpingrün iPhone 13 Pro in fünf Farbvarianten Apple

2022: iPhone 14 (Plus) und iPhone 14 Pro

Mittlerweile gibt es das iPhone 14 und iPhone 14 Plus in sechs Farbvarianten, die neue gelbe Farbe wurde erst gestern bekannt gegeben: Mitternacht

Polarstern

Produkt Red

Blau

Violett

Gelb iPhone 14 in sechs Farben Apple Das iPhone 14 Pro wurde heuer vom Farben-Update ausgeschlossen, das Gerät gibt es nach wie vor in vier Farben: Space Schwarz

Silber

Gold

Dunkellila iPhone 14 Pro in vier Farben Apple

Apples Farbenlehre

Wenn man die vergangenen vier Jahre der iPhones zusammenfasst, sieht man, dass Apple nicht nur nach Kameras und technischen Spezifikationen seine Einsteiger- und Pro-iPhone differenziert, sondern auch nach Farben. Die Pro-iPhones bekommen nie “Product Red” als eine der Farbvarianten. Zur Auswahl stehen stets Dunkelgrau bis Schwarz, Apple hat bei dieser Nicht-Farbe aber eine rege Fantasie bewiesen: Space Grau, Graphit, Space Schwarz sind die aktuellen Benennungen der unterschiedlichen iPhone-Generationen.

Silber wie Gold gehören ebenfalls zu den “edlen” Farben, diese sind seit mindestens seit dem iPhone 6 mit dabei. Beginnend mit dem iPhone 11 Pro bietet Apple noch eine zusätzliche Farbe an – wohl aus Marketing-Gründen, damit man sofort sieht, das man das jeweils neue iPhone in den Händen hält.

Beim iPhone 11 Pro war das Nachtgrün, beim iPhone 12 Pro – Pazifikblau, beim iPhone 13 Pro – Sierrablau und später Alpingrün, beim iPhone 14 Pro – Dunkellila. Obwohl sie alle aus dem Schema “Dunkel-Hell-Gold” tanzen, sind die Farben eher gedämpft und alles andere als grell. Selbst Alpingrün beim iPhone 13 Pro unterscheidet sich vom grünen iPhone 13 – das letztere ist deutlich satter und ausdrucksvoller.

iPhone 14 Pro (Max) im Test: Das beste iPhone?

Fazit

Warum Apple kein iPhone 14 Pro in Gelb gebracht hat, beantwortet sich in Anbetracht der Farbaufstellung von allein: Die bunten, hellen Farben sind den Einstiegs-iPhones vorbehalten, so gab und gibt es iPhones in Blau, Pink, Violett, Knallrot (Product Red), Grün und Gelb nur bei iPhones ohne Pro.

Die Pro-Variante bringt Apple in traditionellem Dunkel, Silber und Gold, sowie einer Trendfarbe, die aber nie so recht ins Auge springt. Dazu gibt Apple diesen Pro-Farben eher Fantasienamen wie Alpingrün, Sierrablau oder Pazifikblau. Das Blau ist den Einstiegs-iPhones vorbehalten, obwohl die Variante bei jeder Generation eine andere Schattierung hat. Genau wie das “Product Red”.

