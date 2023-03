EU plant einheitlichen mobilen Führerschein fürs iPhone – Strafen besser durchsetzen

Polen, Spanien, Dänemark, Griechenland und Portugal haben bereits nationale Lösungen für digitale Führerscheine, Apple hat in den USA mit Behörden in einigen Bundesstaaten gearbeitet, sodass das iPhone die lokalen Führerscheine beispielsweise in Arizona in der Wallet-App speichern kann.

Nun will die Europäische Union im Rahmen ihrer “Road Safety”-Strategie unter anderem auch eine einheitliche Datenbank für alle Führerscheine der EU-Mitgliedsstaaten schaffen und gleichzeitig den Ausweis digitalisieren (via iFun).

Den Fahrern und Fahrerinnen soll es möglich sein, online und in einem beliebigen EU-Staat seinen oder ihren Führerschein zu ersetzen, zu erneuern oder zu tauschen. Das System soll zudem offen für Dritt-Staaten sein: Sind im Dritt-Staat vergleichbare Regeln und Richtlinien wie in der EU implementiert, können die Bürger auch die EU-Führerscheine erhalten.

Die einheitliche EU-Datenbank soll ebenfalls zur besseren Ermittlung der Unfälle innerhalb der EU dienen. Nach Angaben der Kommission blieben 2019 rund vierzig Prozent aller grenznahen Straftaten unbestraft, weil der Täter entweder nicht identifiziert oder die Strafe nicht durchgesetzt wurde.

Gleichzeitig will die EU damit ein neues IT-Portal starten, worüber die Nutzer und Nutzerinnen die Verkehrsregeln in jedem Mitgliedsstaat nachprüfen können. Es ist auch geplant, über das gleiche Portal Verkehrsstrafen zahlen zu lassen. Eine weitere Folge der EU-weiten digitalen Plattform wird der Verlust des Führerscheins überall in der EU sein, falls einer der Mitgliedsstaaten den lokalen Führerschein entzieht. Einer der Punkte der “Road Safety”-Strategie ist die Null-Promille-Toleranz beim Fahren.

Damit die Strategie “Road Safety” in Kraft tritt, muss der Vorschlag noch in der Europäischen Kommission und im Europäischen Parlament verabschiedet werden.