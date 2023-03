Vorsicht: Elektroschocker lassen sich als iPhone tarnen

Mag sein, dass in den USA nicht nur Schusswaffen munter durch die Gegend getragen und leider zu häufig auch benutzt werden, in Europa sind die Waffengesetze strenger. So ist in Deutschland es etwa verboten, Elektroimpulsgeräte – auch Elektroschotter oder Taser genannt – zu benutzen, die die Gesundheit gefährden oder als harmlose Geräte wie iPhone getarnt sind.

Ähnliches gilt in Vereinigten Königreich, doch hat die Polizei in UK kürzlich einen als iPhone getarnten Taser aus dem Verkehr gezogen, berichtet die Zeitung Birmingham Live. Ein Jugendlicher sei in Sutton Coldfield, Vorort der zweitgrößten englischen Stadt Birmingham, von der Polizei mit einem solchen Gerät aufgegriffen worden, das einem iPhone täuschend echt aussah. Der Taser konnte jedoch mit einem Druck auf die Seitentasten eine Spannung von 650.000 Volt aufbauen, was zweifelsohne die Gesundheit gefährdet.

Legal in USA, hier aber nicht

Das Gerät stammt offensichtlich aus den USA und wurde illegal nach UK eingeführt, erklärte die Polizei von Birmingham, die einen solchen Fall bisher nicht kannte. Die als iPhones getarnten Taser seien aber recht leicht zu bekommen und würden von organisierten Banden benutzt.

Taser gelten als Waffe zur Selbstverteidigung, sind als solche aber in Deutschland nur erlaubt, wenn sie ein Prüfzeichen der Phaysikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) tragen und nicht mehr als 500.000 Volt erzeugen, sich zudem selbst nach kurzer Zeit abschalten. Auch wenn ein iPhone-Taser etwa in den USA leicht und legal als Souvenir erhältlich ist, schon der Besitz einer solchen Waffe ist illegal