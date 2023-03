Zu viele Safari-Tabs offen? Dieser Trick löst ein nerviges Problem

Zu viele geöffnete Tabs können nicht nur ein noch so gut ausgerüstetes Macbook in die Knie zwingen, regelmäßig verzweifeln Anwender vor dem Bildschirm, wenn es darum geht, den einen Tab von Dutzenden zu finden. Für eine bessere Übersicht können Tabgruppen sorgen, die Apple mit Safari 15 einführte. Doch die setzen voraus, dass man beim Browsen schon gleich in “Gruppen” denkt und die Tabs entsprechend einordnet.

Wenn Sie zu viele Tabs geöffnet haben und selbst im Vollbild-Modus der Platz für die Anzeige knapp wird, machen Sie von folgendem Trick Gebrauch:

Fahren Sie mit der Maus über die Tabs Drücken und halten Sie die Shift-Taste gedrückt Scrollen Sie gleichzeitig mit dem Maus-Rad nach oben und unten, um in den geöffneten Tabs nach links oder rechts zu navigieren

Alle Safari-Tabs auf dem iPhone schließen

Auf dem iPhone ergibt sich dieses Problem nicht wirklich, da Sie eine übersichtliche Darstellung aller geöffneten Apps bekommen. Wenn Sie alle geöffneten Safari-Tabs auf dem iPhone auf einmal schließen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie im Safari-Browser auf das Seiten-Symbol, welches sich unten rechts befindet Drücken und halten Sie den “Fertig”-Button Nun können Sie alle geöffneten Safari-Tabs schließen