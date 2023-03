iPhone 14 Pro Max mit gratis Airpods-Pro für effektiv 664 Euro im Frühjahrs-Deal bei O2

Wer auf einen spannenden Spar-Deal für das iPhone 14 Pro Max mit 128 GB gewartet hat, sollte jetzt schnell zuschlagen: Bei O2 ist das XXL-Smartphone von Apple derzeit mit 40-GB-Tarif und kostenlosen AirPods Pro der 2. Generation im Aktionsangebot. Damit sparen Sie über 250 Euro für die Kopfhörer – so viel kosten die AirPods Pro beim günstigsten Anbieter. Der enthaltene Grow-Tarif mit 40+ GB Datenvolumen im 4G LTE/5G-Netz passt sehr gut zum iPhone der Superlative: Surfen, Streamen und Gamen ohne auf das verbrauchte Datenvolumen schauen zu müssen.

Apple iPhone 14 Pro Max mit 128 GB im O2-Tarifdeal

Das besonders helle Always-on-Display, die 48-Megapixel-Kamera mit Teleobjektiv und dazu der superschnelle A16-Bionic-Chip: Das iPhone 14 Pro Max ist die Nummer 1 unter den Smartphones von Apple. Das zeigt der Test von Macwelt: Mit seinem 6,7 Zoll großen OLED-Display ist der Apple-Spitzenreiter der neuesten Generation dem iPhone-14-Standardmodell deutlich überlegen – und das Beste, was Apple derzeit in Sachen Smartphone zu bieten hat.

Doch so viel Leistung hat natürlich auch ihren Preis: Für das iPhone 14 Pro Max in der Ausstattung mit 128 GB Speicher verlangt Apple 1.499 Euro. Der PC-WELT-Preisvergleich findet als günstigstes Angebot 1.235 Euro. Die passenden Airpods Pro (2 Gen.) Kopfhörer kosten bei Apple noch einmal 299 Euro extra – im PC-WELT-Preisvergleich sind es immer noch gut 250 Euro. Aber es geht viel günstiger – in Kombination mit dem Tarif O2 Grow.

Lohnt sich das aktuelle Pro-Max-Angebot von O2?

Nimmt man nur die AirPods Pro als Zugabe, sparen Sie bei den Kopfhörern rund 250 Euro. Aber wie gut ist der iPhone-Deal insgesamt?

Das Frühjahrsangebot von O2 besteht aus dem iPhone 14 Pro Max in der Gehäusefarbe Dunkellila und Schwarz mit 128 GB Speicher und dem passenden Tarif O2 Grow mit 40+ GB. Dafür zahlen Sie bei 36 Raten 60,99 Euro im Monat. Die AirPods-Pro-Kopfhörer der 2. Generation gibt es gratis dazu. Außerdem entfällt der Anschlusspreis von sonst 39,99 Euro. An Einmalkosten fallen nur 17,99 Euro für die Geräteanzahlung und den Versand an.

Unterm Strich kostet Sie die iPhone-Tarif-Kombi 2.213,63 Euro über die gesamte Vertragslaufzeit von 36 Monaten. Der Tarif alleine – ohne iPhone – kostet bei O2 sonst 1.299,63 Euro für 36 Monate. Somit zahlen Sie für das iPhone 14 Pro Max und die Airpods in diesem Deal effektiv nur 914 Euro.

Die Einzelpreise des iPhone 14 Pro Max und der AirPods Pro laut Preisvergleich betragen zusammen 1.485 Euro. Sie sparen mit diesem Angebot also mindestens 571 Euro. Sie bekommen eine schnelle LTE/5G Allnet Flat mit SMS und 40 GB Anfangsdatenvolumen. Und: Das monatliche Inklusiv-Datenvolumen (Highspeed mit bis zu 300 MBit/s) erhöht sich ab dem zweiten Vertragsjahr automatisch alle 12 Monate um jeweils 10 GB.

