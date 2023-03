AMEX Platinum Card: Das sind die neuen Benefits der Premium-Kreditkarte

Ob Gaming-Laptop, Grafikkarte oder PC-Zubehör – wer kauft, kauft heutzutage oft online. Eine sichere und bequeme Zahlungsmethode ist beim Online-Shopping wichtig – hier kommt die American Express Platinum Card ins Spiel, die als Premium-Kreditkarte zahlreiche neue Benefits für Online-Shopping und kontaktloses Bezahlen bietet. Wir werfen einen Blick auf die neuen Features der AMEX Platinum Card und zeigen, warum sie eine ideale Wahl für Online-Käufe ist.

Diese neuen Vorteile bietet die AMEX Platinum Card

Die AMEX Platinum Card ist eine Premium-Kreditkarte, die sich vor allem für Vielnutzer eignet. Auch wer viel reist, kommt mit den Benefits auf seine Kosten. Anbieter American Express hat jetzt zwei neue Benefits hinzugefügt:

120 Euro Streaming-Guthaben (monatlich 10 Euro für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime, Audible und Co.)

(monatlich 10 Euro für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime, Audible und Co.) 150 Euro Restaurant-Guthaben (mehr als 1.400 Restaurants in über 20 Ländern)

Für Neukunden gibt es darüber hinaus einen zusätzlichen Anreiz: Neue Karteninhaber erhalten 55.000 Membership Rewards Punkte oder ein Startguthaben von 200 Euro. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Umsatz von insgesamt 6.000 Euro in den ersten sechs Monaten. Zudem darf das Kartenkonto nicht innerhalb der ersten zwölf Monate gekündigt werden. Punkte sammeln Sie darüber hinaus bei jedem Einsatz der Kreditkarte – einlösen können Sie sie etwa bei Online-Käufen, bei Flug- oder Hotelbuchungen oder für Gutscheine und Mitgliedschaften, beispielsweise im Fitnessstudio.

Was bietet die American Express Platinum Card noch?

Neben Streaming- und Restaurant-Guthaben bietet die Premium-Kreditkarte von AMEX auch die folgenden Boni:

55.000 Membership Rewards Punkte oder 200 Euro Startguthaben

oder Sammeln von Membership Rewards Punkten

90 Tage Rückgaberecht und Schutz bei Einkäufen

Rückgaberecht und Schutz bei Einkäufen 200 Euro Fahrtguthaben für Sixt Ride pro Jahr

Fahrtguthaben für pro Jahr 200 Euro Reise-Guthaben pro Jahr

pro Jahr Zugang zu Airport-Lounges

Nutzung von Amex Offers

Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern

bei Hotel- und Mietwagenpartnern Versicherungsschutz (Auslandsreise-Krankenversicherung, Reiserücktrittskosten-Versicherung, etc.)

Wer bereits eine AMEX Platinum Card besitzt, bekommt per E-Mail eine Mitteilung über die neuen Benefits und kann diese via mitgesendetem Link einfach aktivieren. Eine neue Karte, PIN oder Identifizierung ist nicht notwendig.

Das bietet die günstigere AMEX Gold Card

Ist Ihnen die American Express Platinum Karte mit 60 Euro pro Monat zu teuer, finden Sie eventuell eine gute Alternative mit der Schwesterkarte American Express Gold. Die monatliche Gebühr beläuft sich hier auf 12 Euro. Auch mit der Gold Card sammeln Sie etwa Membership Rewards Punkte, haben einen Versicherungsschutz auf Reisen und profitieren auch von einem verlängerten Rückgaberecht bei Einkäufen. Neue Karteninhaber bekommen zudem entweder 40.000 Membership Rewards Punkte oder ein Startguthaben von 144 Euro (bei einem Mindestumsatz von 3.000 Euro in den ersten sechs Monaten).

Die kostenlose Alternative: Barclays Visa Card

Eine Kreditkarte mit monatlicher Gebühr ist Luxus, ganz klar. Wer sich das nicht leisten kann oder will, greift auf kostenlose Alternativen zurück, die ebenfalls ein paar Benefits bieten. Etwa die Barclays Visa, die in den ersten zwei Jahren nichts kostet. Sie bietet allerdings auch kein Punktesystem an. Dafür ermöglicht sie das weltweit kostenlose Abheben von Bargeld und bietet die Möglichkeit kontaktlos sowie abgesichert zu bezahlen. Bei besonders teuren Anschaffungen können Sie den Betrag außerdem in frei wählbaren Raten zurückzahlen.

Neue Benefits der AMEX Platinum Card: Für wen lohnen sie sich?

Die neuen Vorteile der Premium-Kreditkarte von American Express lohnt sich besonders für alle, die häufig teures Zubehör kaufen. Egal, ob online oder im Einzelhandel: Mit der Platinum oder Gold Card haben Sie 90 Tage lang Käuferschutz und Rückgaberecht. Darüber hinaus sammeln Sie bei jedem Einkauf Membership Rewards Punkte, die Sie für weitere Käufe oder andere Benefits ausgeben können. Das Streaming- und das Restaurant-Guthaben sind als Bonus zudem ein echtes Highlight. Wer lieber ohne monatliche Fixkosten starten möchte, sollte sich die Barclays Visa Card genauer anschauen – sie bietet wichtige Vorteile wie den Käuferschutz; verzichten muss man dafür aber auf umfangreiche weitere Boni.

Zur American Express Platinum Kreditkarte