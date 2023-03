Sonos unterstützt 3D-Audio für Apple Music ab Ende März

Etwas überraschend hat Apple Mitte Mai 2021 angekündigt, bestimmte Titel in Apple Music als 3D-Audio, im Englischen “Spatial Audio” genannt, anzubieten. Nun ist der erste Partner an Bord: Sonos wird den Raumklang in Apple Music mit seinen neueren Lautsprechern ab dem 28. März 2023 unterstützen.

Folgende Lautsprecher von Sonos werden den Raumklang von Apple Music ausliefern können: Das neu vorgestellte Sonos Era 300, Arc und Beam der zweiten Generation. Wie “What Hi-Fi” anmerkt, sind die drei Lautsprecher nicht zufällig ausgewählt, denn sie sind imstande, Dolby Atmos zu wiedergeben. Arc und Era 300 habe alle beide nach oben gerichtete Hochtöner und nach vorne sowie in die Seiten gerichteten Mitteltöner. Das etwas erschwinglichere Beam der zweiten Generation kann mit eigenen Mitteltöner durch clevere Bearbeitung den Eindruck der Höhe erzeugen.

Sonos wird somit zum ersten Partner von Apple in Sachen 3D-Audio-Unterstützung. Das Bindeglied zwischen den beiden Firmen ist wohl Giles Martin, Sohn des legendären Beatles-Produzenten George Martin. Vor gut zwei Jahren hat Giles Martin das “Sgt. Peper”-Album in 3D Audio neu gemischt. So wurde auch in der ursprünglichen Ankündigung Apples Martin mit einem Zitat zu 3D-Audio in seiner Rolle als Musikproduzent vorgestellt, mittlerweile ist er auch als Vizepräsident von Sound Experience bei Sonos tätig.

