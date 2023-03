Neue Farbe: Finger weg vom gelben iPhone 14!

Frühling lässt sein gelbes Band wieder flattern durch den Apple Store. So – oder so ähnlich – lässt sich Eduard Mörikes Frühlingsgedicht auf die Vorstellung des neuen gelben iPhone 14 (Plus) adaptieren. Apples neue Geräte-Farbe für die iPhone-14-Generation ist ein knalliges Gelb. Allerdings bleibt dies dem iPhone 14 und iPhone 14 Plus vorbehalten, die Pro-Modelle gehen leider leer aus – warum das so ist, erklären wir Ihnen hier.

Gelb ist schön, das langweilige Weiß aber besser

Das Netz zeigt sich begeistert von der neuen Farbe, doch müssen wir leider an dieser Stelle der Spielverderber sein. Ja, das Gelb sieht gut aus. Aber sollte man es deswegen auch kaufen? Natürlich, wenn Ihnen die Farbe gefällt, spricht nichts dagegen. Es sei denn, Sie planen das iPhone in den nächsten Jahren wieder zu verkaufen.

Die Erfahrung mit anderen bunten Farben zeigt nämlich, dass sich exotische Farbvariationen später für weniger Geld wieder verkaufen lassen. Das mag unterschiedliche Gründe haben. Ein knallrotes iPhone trifft vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Das würde erklären, warum gerade Modelle in PRODUCT(RED) im Wert stärker fallen als andere Farben.

Ein weiterer Nachteil solch bunter Farben: Sie passen nicht zu jedem Zubehör. Auch wenn Apple es häufig schafft, Farbvarianten zu wählen, bei denen Gerätefarbe gut mit Zubehör-Farben von Hüllen harmonieren, ist die Auswahl doch meist etwas eingeschränkter.

Deswegen raten wir meist zu neutraleren Farben, wie Weiß oder Schwarz. Wobei auch das neue Dunkellila, welches Apple mit den Pro-Modellen der iPhone-14-Generation einführte, so dezent gehalten ist, dass es je nach Lichtsituation auch als schwarz durchgehen kann. Wenn die oben genannten Punkte für Sie jedoch keine Rolle spielen, dann können Sie auch ohne Bedenken zum gelben iPhone greifen. Am Ende kann Ihnen auch die Meinung anderer egal sein – Hauptsache, Sie haben Spaß an dem Gerät.