Wann kommen Face-ID und Touch-ID endlich unter den Bildschirm?

Zwei Berichte, die 9to5Mac zitiert, legen nahe, dass Apple schon bald Face-ID unter den Bildschirm des iPhones bekommt – und Touch-ID gleich dazu. Zwei entsprechende Projekte seien bei Apple in Arbeit, um die biometrische Erkennung ohne Button (Touch-ID) oder Notch respektive Dynamic Island (Face-ID) nutzen zu können.

Freilich sollen die Projekte noch mehrere Jahre bis zur Marktreife benötigen: Laut dem Display-Spezialisten Ross Young musste Apple seine Pläne für Face-ID unter dem Display um mindestens ein Jahr verschieben. Dieses Feature könnte demnach erst um das Jahr 2025 in der iPhone-Reihe eingeführt werden, also mit dem iPhone 17 (Pro). Die Verzögerung ist Young zufolge auf “Sensorprobleme” zurückzuführen, die sich auf Apples Produktion ausgewirkt haben.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro mit 128 GB in Dunkellila

Touch-ID unter dem Display erst nach Face-ID

Gleichzeitig soll Apple an einem Projekt arbeiten, das Touch-ID wieder auf das iPhone bringen würde. Auch die Fingerabdruckerkennung soll unter dem Display des iPhones untergebracht werden. Es gibt Gerüchte darüber, dass Apple kürzlich einige Fortschritte bei der Entwicklung gemacht haben soll, so 9to5Mac. Touch-ID unter dem Bildschirm ist demnach aber erst zwei bis drei Jahre nach der Face-ID unter dem Display geplant, sodass die Einführung von Touch-ID unter dem Display direkt vom Fortschritt von Face-ID unter dem Display abhängig wäre.

Vorschlag: Touch-ID in der Seitenleiste des iPhones

Der Autor des Artikels von 9to5Mac kommentiert das so, dass er die Entwicklung bei Apple zu Touch-ID unter dem Bildschirm grundsätzlich begrüßt, aber doch vorschlägt, es möglichst bald zunächst in der Seitenleiste der iPhones unterzubringen, so hätte man es schneller und leichter zur Verfügung. Dass der Fingerabdrucksensor prinzipiell gut auf der Seite funktioniert, hat Apple mit iPad 10, iPad Mini und iPad Air bereits bewiesen.