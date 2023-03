Gelbes iPhone 14 Plus kostet tatsächlich nur 1 Euro im Unlimited Max-Tarif: Jetzt 968 Euro sparen!

Leuchtendes Gelb ist die Farbe der Sonne und saftiger Zitronen – und jetzt auch die neueste Farbvariante für das iPhone 14. Passend zum Frühling und Sommer bietet Apple das iPhone 14 und das größere iPhone 14 Plus jetzt auch in schickem Gelb an.

Bei der aktuellen O2-Aktion bekommen Sie das Apple iPhone 14 Plus in der trendigen Sonderfarbe mit 128 GB und Tarif für 1 Euro Zuzahlung – sie sparen mindestens 968 Euro. Das gelbe iPhone 14 (ohne Plus) ist ebenfalls stark rabattiert für effektiv 1 Euro zu haben.

iPhone 14 Plus in Gelb mit Unlimited-Tarif für 59,99 Euro mtl. vorbestellen

iPhone 14 in Gelb mit Unlimited-Tarif für 59,99 Euro mtl. vorbestellen

So kommen Sie an das gelbe iPhone 14 Plus im Deal

Apple verlangt für das gelbe iPhone 14 Plus 1.149 Euro. Der PC-WELT-Preisvergleich findet als günstigstes Angebot ein iPhone 14 Plus für 969 Euro, allerdings in schwarz und nicht in der begehrten Sonderfarbe Gelb.

Bei O2 können Sie das iPhone 14 Plus in Gelb ab sofort für effektiv 1 Euro vorbestellen und dabei mindestens 968 Euro sparen. Offizieller Verkaufsstart ist der 14. März.

Und so funktioniert der Deal:

Basis des O2-Schnappers ist der Free Unlimited Max-Tarif mit unbegrenztem Highspeed-Datenvolumen. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 500 MBit/s (4G LTE/5G) und Allnet-Flat ist er die beste Wahl im O2-Portfolio für Power-User, Remote- und Hybrid-Worker, Gamer und Streaming-Fans. Für den Hammer-Tarif allein – ohne iPhone und Anschlussgebühr – zahlen Sie bei O2 sonst 2.159,64 Euro für 36 Monate (als O2-Neukunde).

Im Bundle mit dem iPhone 14 Plus in Gelb verlangt O2 59,99 Euro plus 1 Euro Geräteanzahlung – macht 2.160,64 Euro über die Laufzeit von 36 Monaten. Damit kostet Sie das iPhone 14 Plus bei O2 effektiv nur 1 Euro. Gegenüber dem günstigsten Anbieter im PC-WELT-Preisvergleich sparen Sie also 968 Euro. Gegenüber dem Preis, den Apple für das iPhone 14 Plus aufruft, sparen Sie sogar 1.148 Euro. Die sonst übliche Anschlussgebühr entfällt.

iPhone 14 Plus in Gelb mit Free Unlimited Max-Tarif für 59,99 Euro mtl. vorbestellen

iPhone 14 in Gelb mit Free Unlimited Max-Tarif für 59,99 Euro mtl. vorbestellen

Gelbes iPhone: Zwei Varianten zur Auswahl

Zum gleichen Preis wie das gelbe iPhone 14 Plus mit 6,7-Zoll-Display bietet O2 im Tarifdeal auch das kompaktere iPhone 14 in Gelb mit 6,1-Zoll-Display an. Der Bildschirm des iPhone 14 Plus bietet mit 2.778 x 1.284 Pixeln eine etwas höhere Auflösung als das iPhone 14 (2.532 x 1.170 Pixel). Hauptvorteil des Plus-Modells ist der größere Akku. Dafür ist es etwa 30 Gramm schwerer. Wer sich daran nicht stört, sollte sich bei den guten Deal-Konditionen von O2 zum iPhone 14 Plus greifen. Fans des iPhone 14 Pro und Pro Max haben übrigens das Nachsehen: Die Farbe Gelb gibt es derzeit ausschließlich für das iPhone 14 und iPhone 14 Plus.

iPhone 14 Plus in Gelb: Es geht noch günstiger

Sie brauchen kein unlimitiertes Datenvolumen? Dann bekommen Sie das iPhone 14 Plus in Gelb bei O2 im Tarif Free M Boost mit 40 GB Datenvolumen und Allnet-Flat zum kleinen Preis von 49,99 Euro bei 36 Monaten. Damit sparen Sie 10 Euro im Monat gegenüber dem Unlimited Max Tarif und surfen mit bis zu 300 MBit/s im 4G LTE/5G Netz. Auch das gelbe iPhone 14 bietet O2 mit dem Tarif Free M Boost an für 44,99 Euro. Hier sparen Sie 15 Euro im Monat.

iPhone 14 Plus in Gelb mit Free M Boost-Tarif für 49,99 Euro mtl. vorbestellen

iPhone 14 in Gelb mit Free M Boost-Tarif für 44,99 Euro mtl. vorbestellen

