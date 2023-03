Sofern man einen Account mit E-Mail-Adresse und Passwort hat, kann man ChatGPT zu allem befragen, was einem in den Sinn kommt, oder dem Chatbot von Open-AI beliebige Aufgaben bis hin zu Rezepten oder Partygags stellen. Wie brauchbar und sinnvoll das Ergebnis ist, ist eine andere Frage. Und auch, wie sehr ChatGPT gerade mit der zahlenden Kundschaft (etwas über 22 Euro pro Monat) beschäftigt ist, denn diese hat immer Zutritt, während man mit dem kostenlosen Account manchmal warten muss.

Nicht immer auf dem neuesten Stand

Doch wir hatten Glück und konnten mit ChatGPT eine in dieser Hinsicht angenehme Konversation betreiben und zu unserem Thema ein paar grundlegende Fragen stellen, auf die wir auch rasch Antwort bekamen. Insbesondere interessierte uns, welches iPhone ChatGPT uns denn empfehlen würde (“Hallo Chat-GPT. Ich würde mir gerne ein iPhone kaufen, welches würdest du mir empfehlen?”).

Lesetipp: ChatGPT mit Siri verbinden – das müssen Sie unbedingt ausprobieren!

Die Antwort überrascht – denn die KI fing an, sich ausführlich über das iPhone 13 (Pro) zu verbreiten und dessen Vorzüge aufzuzählen, bis wir den Monolog rüde abbrachen (dafür gibt es einen eigenen Button), um uns zu beschweren, dass es inzwischen doch schon längst das iPhone 14 und iPhone 14 Pro gibt. Doch aufgrund der Einleitung zur Empfehlung: “Aktuell ist das iPhone 13 die neueste Version, die im September 2021 veröffentlicht wurde”, dämmerte es uns schon, dass der Chatbot längst nicht auf dem neuesten Stand ist, wie bei vielen anderen Fragen auch. Eine Zeit lang wusste es beispielsweise nichts vom kriegerischen Einmarsch des russischen Militärs in der Ukraine im Februar 2022, diesbezüglich weiß es mehr. Die Qualität der Antworten von ChatGPT hängt stark davon ab, mit welchen Informationen seine menschlichen Programmierer:innen die KI füttern.

Lesetipp: iPhone 14 Pro (Max) im Test: Das beste iPhone?

So beharrt ChatGPT stur auf seiner Ansicht: ”Tatsächlich wurden das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro bisher noch nicht offiziell von Apple angekündigt.” Das geschehe normalerweise im September. Hier kommt man also nicht weiter. Schließlich entschuldigt sich der Bot und räumt ein: “Ich stehe zwar auf dem neuesten Stand in Bezug auf mein Training und mein Wissen bis September 2021…”. Tatsächlich kamen die neuen iPhone 14 offiziell durch Apple im September 2022 offiziell zur Ankündigung.

Worauf es bei einem guten iPhone ankommt

Daher fragen wir nun unabhängig vom aktuellen Modell, welches denn die wichtigsten Funktionen für ein iPhone wären. ChatGPT meint, es komme vor allem auf ”eine hohe Leistung, eine gute Kameraqualität, eine lange Akkulaufzeit, eine gute Benutzeroberfläche, eine stabile Konnektivität und ausreichenden Speicherplatz” an. Das sind freilich ziemliche Allgemeinplätze, auf denen man noch keine Kaufentscheidung basieren lassen kann. Also wollen wir lieber wissen, welches überhaupt die Vorzüge eines iPhones gegenüber einem Android-Smartphone sind. Als wichtigste Vorteile werden aufgeteilt (hier nur die Stichpunkte, es wird im Einzelnen noch näher begründet): Einfache Benutzeroberfläche. Hohe Sicherheit. Nahtlose Integration in das Apple-Ökosystem. Qualitativ hochwertige Hardware. Apple biete einen erstklassigen Kundensupport. Exklusive iOS-Apps: “Einige Apps und Spiele sind exklusiv für iOS verfügbar und bieten ein einzigartiges Erlebnis, das nicht auf Android-Smartphones verfügbar ist.”

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro 128 GB in Dunkellila

Besser als Android?

Gutes Stichwort, hier wollen wir gleich wissen, welches denn allgemein die Vorzüge des iPhones gegenüber Android-Smartphones sind. Dazu zählt ChatGPT unter anderem auf: “Anpassbarkeit: Im Vergleich zu iPhones bieten Android-Smartphones eine größere Anpassbarkeit an die Bedürfnisse des Benutzers.” – “Vielfalt: Es gibt eine große Auswahl an Android-Smartphones auf dem Markt, die sich in Größe, Leistung und Preis unterscheiden. Dies gibt den Benutzern mehr Optionen, um ein Telefon zu finden, das ihren Bedürfnissen entspricht.” – “Speichererweiterung: Die meisten Android-Smartphones verfügen über einen Steckplatz für eine microSD-Karte”. – “Offene Plattform: Android ist ein Open-Source-Betriebssystem, was bedeutet, dass Entwickler und Hersteller mehr Freiheit haben, Anwendungen und Funktionen zu erstellen. Es gibt auch mehr Möglichkeiten für Benutzer, Anwendungen und Inhalte von verschiedenen Quellen zu beziehen.” – “Preis: Im Allgemeinen gibt es Android-Smartphones in einer breiten Preisspanne, von günstigen Einsteigermodellen bis hin zu High-End-Geräten”.

Lesetipp: Apple Watch 8 im Test – Lohnt sie sich?

Übrigens erhält man zu unterschiedlichen Zeitpunkten, wenn man dieselbe Frage stellt, auch abweichende Antworten. Aber vom Grundprinzip her sind sie sehr ähnlich. Trotzdem kann es sich lohnen, sich je nach Thema auch weitere Informationen Argumente von ChatGPT geben zu lassen.

Empfehlung zur Apple Watch

Nun interessiert uns noch diese Frage: “Würdest du mir eine Apple Watch empfehlen und warum?” Hier findet ChatGPT ähnlich wie schon vorher, dass die Integration mit anderen Apple-Produkten bei einer Apple Watch am höchsten sei. Es weiß auch von der Wichtigkeit der Fitness- und Gesundheitsüberwachung: “Die Apple Watch bietet eine Vielzahl von Fitness- und Gesundheitsfunktionen, darunter Schrittzähler, Herzfrequenzmessung, Schlafüberwachung und EKG.” Weitere Argumente seien ein stilvolles Design, zahlreiche Apps für die Smart Watch von Apple und ”Komfort und Bequemlichkeit”: So sei es bequemer, Anrufe und Nachrichten direkt von der Uhr aus zu beantworten, “anstatt das Telefon herauszunehmen.”

Aktuell bester Preis: Apple Watch Series 8

Auf unsere Frage nach dem zu empfehlenden Modell reagiert ChatGPT mit dem angeblich ”neueste(n) Modell, der Apple Watch Series 7” … Also weiß es offenbar und wie inzwischen zu erwarten noch nichts von der Apple Watch Series 8, die ebenfalls erst seit September des letzten Jahres verfügbar ist, ebenso wie die neue Apple Watch SE. Immerhin rät uns der Chatbot noch: “Wenn Sie ein begrenztes Budget haben, kann die Apple Watch Series 3 oder die SE eine gute Option sein, da sie immer noch viele der Funktionen der neueren Modelle bieten, aber zu einem niedrigeren Preis.” Das ist zumindest dem Prinzip nach ein immer noch guter Tipp, wenn man statt der Serie 3 die Series 4 einsetzt und an die aktuelle Apple Watch SE denkt.

Fazit

Wer öfter mit dem Chatbot zu tun hat, weiß, dass man häufig sehr zutreffende Antworten erhält, denen es aber manchmal an Aktualität mangelt und die vor allem oft sehr allgemein sind. Einen echten Test oder einen Ratgeber, wie groß sie das von Macwelt.de gewohnt sind, findet man dort nicht. Dennoch listet ChatGPT einschlägige Argumente übersichtlich auf, und insofern kann es eine gute Ergänzung zu kompetenten Empfehlungen geben, wie man sie auf unserer Seite immer wieder frisch und aktuell findet.