Alte iPhone-Spiele auf dem Computer zocken: Mit diesem Emulator geht es

Wer sich seit dem ersten iPhone im Apple-Kosmos bewegt, wird sich vielleicht an die handvoll Handyspiele erinnern, die das Smartphone als Spieleplattform praktisch über Nacht auf den Kopf gestellt haben. Beinahe genauso lange ist es indes her, dass genau diese Spiele nicht mehr auf konventionellem Wege erhältlich sind oder überhaupt auf modernen iPhones laufen.

Einige wenige dieser Titel sind seit Anfang Februar jedoch wieder spielbar: Zum 15. Jubiläum des iPhone SDK veröffentlichte die Entwicklerin Hikari no Yume den High-Level-Emulator (HLE) „touchHLE“ für macOS und Windows, mit dem einige wenige Spiele dieser Ära wiederbelebt werden können. Im Gegensatz zu einem Low-Level-Emulator, der komplette Hardware emuliert, lädt ein High-Level-Emulator lediglich einzelne Bibliotheken, die von einer App benötigt werden.

Emulator ist noch ein wenig umständlich

Die Lösung insgesamt steckt noch in Kinderschuhen und ist alles andere als elegant: Es gibt keine grafische Oberfläche, alles muss aus dem Terminal heraus gestartet und per Textdatei konfiguriert werden und selbst die Einrichtung ist gewissermaßen eine Wissenschaft. Außerdem ist die Liste der unterstützten Spiele – gelinde gesagt – überschaubar. Neben dem damaligen Kassenschlager „Super Monkey Ball“, dem damaligen iOS-Kassenschlager, sind lediglich „Crash Bandicoot Nitro Kart 3D“ und „Touch & Go“ spielbar.

Aktuell ist touchHLE also eher was für hart gesottene Enthusiast:innen und weniger für die breite Masse gedacht. Wir werden uns den Emulator in den nächsten Tagen allerdings genauer anschauen und etwas ausführlicher darüber berichten. Heruntergeladen werden kann der Emulator auf Github, aber wie gesagt: aktuell ist alles noch sehr holprig.

Bis dahin empfehlen wir wärmstens den Video-Essay zu touchHLE und iOS-Emulation des Youtube-Channels „Stop Skeletons From Fighting“: