JBL Live Pro 2 im Test – preiswerte Alternative zu Airpods

Überzeugender Mittelklasse In-Ear zu einem attraktiven Preis Unsere Wertung Pro guter Klang

effektives Noise-Cancelling

sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis Kontra Rechts-Links Markierung schwer zu erkennen Fazit Eine gute Ausstattung mit adaptivem Noise-Cancelling, langer Akku-Laufzeit und gutem Tragekomfort sprechen ebenso für die Live Pro 2 TWS wie der günstige Preis. Alles in allem gibt es wenig zu kritisieren. Jungen Musikfreunde werden derzeit für das Geld keinen besser klingenden In-Ear Kopfhörer finden.

JBL hat sein True Wireless System (TWS) Live Pro genau auf die eingangs beschriebenen Anwendungsfälle hin entwickelt. Adaptives Noise-Canceling für ein Extra an Geräuschunterdrückung, Smart Ambient, damit man noch etwas von seiner Umwelt mitbekommt, einen großen Akku mit bis zu 40 Stunden Spielzeit, sechs Mikrofone für überzeugende Telefonate und Anpassungen an den Ohrkanal. Das Ganze gibt es in vier Farben zu einem attraktiven Preis von 134,99 Euro (UVP).

Handhabung: Funktional und konfigurierbar

Zwei berührungsempfindliche Oberflächen und jede Menge Funktionen, das muss man erst einmal in den Griff bekommen. JBL gibt seinen Nutzern eine funktionale und übersichtliche App an die Hand. Die App bietet einen Überblick über die Akkuladung der Ohrhörer, genauso wie die der Ladebox. Es lässt sich die Umgebungsgeräusch-Kontrolle aktivieren und konfigurieren, ebenso gibt es einen gut gemachten Equalizer. Außerdem lassen sich die zwei berührungsempfindlichen Oberflächen auf den Ohrhörern mit Gesten konfigurieren. Beispielsweise für die Wiedergabesteuerung und die Umgebungsgeräusch-Kontrolle.

Das ist aber noch nicht alles, was die App kann. Sie gibt Dir auch Tipps für die richtige Passform bei der Ersteinrichtung und bietet eine Suchfunktion für die Ohrhörer, bei der die Live Pro 2 TWS einen lauten Ton abspielen. Natürlich sollte man dabei die Ohrhörer nicht aufgezogen haben. Eine entsprechende Warnung wird zuvor angezeigt – das ist sehr gut gelöst. Eine Konfiguration der Energiesparfunktionen darf natürlich auch nicht fehlen.

Bei täglichem Gebrauch kommt es nicht nur auf eine gute Gestensteuerung an, was die Live Pro 2 TWS haben, sondern auch auf die Akkuleistung. Hier gibt JBL zehn Stunden bei den Ohrhörern und weitere 30 Stunden für die Ladebox an. Das haben wir nicht ganz geschafft, aber einen Flug an Kanadas Westküste haben sie ohne Aufladen durchgehalten. Nach rund acht Stunden mussten sie wieder in die Ladebox. Das Laden geht sehr flott: JBL gibt an, dass man in 15 Minuten für vier Stunden Energie hat. Das kommt auch ungefähr hin. Die Ladebox kann sowohl über den USB-C-Anschluss als auch über eine drahtlose Qi-Ladestationen geladen werden.

Klang, der nicht übertreibt

Das Zielpublikum der Live Pro 2 TWS sind ganz klar Jugendliche. Pop, Rock, House, Rap, da fühlen sich die Live Pro 2 TWS zuhause. Das klingt stimmig und rund, auch ohne den Equalizer zu aktivieren. Selbst alte Disco-Musik klingt fast wie neu geboren. Angenehm an der Standardeinstellung ist, dass auch Telefonate oder Youtube-Videos mit einer angenehm vollen und sehr gut verständlichen Stimme überzeugen. Da gibt es wenig zu kritisieren, das hat JBL sehr gut gemacht. Beim Noise-Canceling ist die Schwierigkeit, eine gute Balance zwischen Klangverfälschung und dem Gefühl im Kopf hinzubekommen. Das ist JBL gut gelungen und hat gerade im Flugzeug überzeugt. Selbst Kino konnten wir auf langer Flugstrecke genießen.