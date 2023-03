Macwelt am Morgen: 15.3.23 – Medizin für die Augen

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Gut, dass Apple seine Produkte nicht ernsthaft mit dem Sprichwort bewirbt „An Apple a day keeps the doctor away“? Also steif und fest behaupten würde, der Kauf eines Apfelrechners, -telefons oder -tablets würde gesund machen oder einfach nur Krankheiten vermeiden?

Apple hätte sehr schnell Probleme mit den Verbraucherschutzrechten, die am 15. März 1962 Präsident John F. Kennedy in den USA proklamierte und so ähnlich auch in Europa gelten: keine irreführende Werbung! Keine unwirksamen oder gefährlichen Medikamente verkaufen! Keine überzogenen Preise, sondern Wettbewerb!

Das mit den überzogenen Preisen wirft man gerne mal Apple vor, aber Cupertino kann seine gegenüber der Konkurrenz etwas höheren Preise immer rechtfertigen. Was den Wettbewerb im App Store anbelangt, beschäftigen sich Gesetzgeber und Behörden durchaus mit Apple, aller Voraussicht nach wird iOS 17 in diesem Herbst entscheidende Änderungen bringen.

Und unwirksame Medikamente verkauft Apple ganz bestimmt nicht, sind ja keine Homöopathen in Cupertino zugange. Es behauptet auch niemand, dass die Apple Watch ein Allheilmittel ist, aber mit akribischen Studien nach hohen wissenschaftlichen Standards haben Mediziner bewiesen, dass die Uhr für viele Symptome akkurate Erkennungen und damit Vorsorge bietet. Vorhofflimmern und zu schlechter Schlaf, lärmende Umgebungen und Unregelmäßigkeiten beim Zyklus – Apples Systeme sind zuverlässige Gesundheitsbegleiter. Allein: Eine Apple Watch Ultra zu kaufen reicht nicht, man muss sich schon selbst bewegen und damit seine Gesundheit bewahren oder gar verbessern.

Nicht verschreibungspflichtig, aber leicht mit den Augen und Ohren aufzunehmen, ist ab heute Abend endlich wieder eine andere Medizin. „Ted Lasso“ spielt zwar im Fußball-Milieu, behandelt aber ganz andere Dinge, vor allem die des menschlichen Miteinanders und der Entwicklung. Dem fiktiven Teammanager aus Kansas gelingt das, wo schwäbische Sonnyboys mit kalifornischem Auswanderungshintergrund stets scheitern: Jeden Tag jeden Mitarbeiter besser machen. Menschlich, nicht sportlich.

In der Fiktion geht vieles, nur zeigt „Ted Lasso“ mehr als nur gute Laune und ehrliche Kommunikation von Manager zu Mitarbeiter, sondern auch, wie anscheinend ganz normal fröhliche Menschen mit ihren Seelenzuständen zu kämpfen haben.

Ist Theater Medizin? Das hat schon die Theorie in der Antike behauptet, ein Drama müsse das Publikum zu Mitleid bewegen, um dadurch Katharsis zu erreichen. Machen wir – ab heute jeden Mittwoch, die nächsten zwölf Wochen lang.