Neues Wallpaper von Apple im Gangnam Style

Anlässlich der am 31. März geplanten Eröffnung des neuen Apple Stores in Südkoreas Hauptstadt Seoul hat Apple ein neues Logo entworfen, das die “bunten Lichter und die lebendige Energie” der Stadt und insbesondere ihres Bezirks Gangnam widerspiegelt. Wenn es Ihnen gefällt, können Sie es jetzt für Ihr Apple-Gerät herunterladen und darauf verwenden.

Apple-Store-Eröffnung wie ein Event zelebriert

Das Logo erinnert an eine Einladung zu einem Apple Event, mit einem wirbelnden, farbenfrohen Apple Logo vor einem schwarzen Bildschirm. Apple bietet einen einzigen hochauflösenden Download an, der auf jedes Apple-Gerät zugeschnitten werden kann. Das Unternehmen hat bereits in der Vergangenheit Hintergrundbilder für die Eröffnung großer Geschäfte angeboten, zuletzt für das Londoner Geschäft in der Brompton Road im vergangenen Sommer.

Am 31. März wird Apple seinen fünften Laden in Südkorea in der Nähe der U-Bahn-Station Shinnonhyeon im Süden Seouls eröffnen. Das Geschäft mit dem Namen Apple Gangnam wird als direkte Konkurrenz zu Samsung gesehen, das seinen Hauptsitz weniger als einen Kilometer entfernt hat. Apple wirbt mit dem Slogan “Inspiration, always on the move” auf Videobildschirmen, die das Äußere des Ladens schmücken.

Wenn van Gogh einen Mac gehabt hätte

Wem die gefühlt tausendste künstlerische Verfremdung des Apple-Logos aber zu langweilig ist, findet bei Basic Apple Guy vielleicht etwas für den eigenen Geschmack. Van Gogh trifft auf macOS Big Sur, lautet das Motto der Arbeit “Big Starry Sur”. Der Künstler hat dabei das Standard-Hintergrundbild von macOS 11 Big Sur, das es in Farbvarianten auch für Monterey und Ventura gibt, hergenommen und im Stil von van Goghs Gemälde Sternennacht verfremdet. Auf seinem Blog, wo er auch den Download anbietet, erklärt Basic Apple Guy seine Vorgehensweise:

Ich habe dieses Bild vor einiger Zeit mit dem AI-Bildgenerator Midjourney erstellt. Ich habe mehrere Aufforderungen ein paar Dutzend Mal durchlaufen und dabei verschiedene Variationen der Begriffe “Big Sur” und “Starry Night” verwendet, bevor ich mich auf ein Bild beschränkte, das ich haben wollte, und es weiter nachbearbeitete, um die Generierung zu verfeinern. Danach begann ich mit ML-Upscaling, Schärfung und anderen Bearbeitungen, um das Endprodukt zu erstellen. Basic Apple Guy