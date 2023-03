Dieses Zubehör brauchen alle iPhone-Besitzer

Anker 610

Anker 610 bei Amazon ansehen

Bei manchem Zubehör muss man zugeben, dass es zwar potthässlich, aber ungemein praktisch ist. In diese Kategorie gehören iPhone-Handgriffe, ist doch das schicke Smartphone manchmal etwas zu glatt. Nicht nur Mütter, die neben einem iPhone auch mit Kinderwagen, Kind und Einkäufe jonglieren, wissen diese iPhone-Helfer zu schätzen.

Videografen und Sportler lernen ein Mehr an Ergonomie ebenfalls schnell schätzen. Es gibt sie in zahllosen Arten und Designs – auch mit knalligen Motiven – recht dezent, aber praktisch ist nach unserer Meinung der Griff Anker 610, der sich per Magnet am iPhone befestigt. Man erhält damit einen guten Tragegriff, der auch als Ständer dienen kann. Das elegante iPhone ist dann vielleicht weniger schick, knallt einem aber auch seltener auf den Boden.