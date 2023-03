Whatsapp integriert diese nützliche Funktion aus iOS 16

Generell ist Whatsapp eine dieser vorbildlichen Apps, die Versionshinweise mit wenigen Ausnahmen direkt in die App-Beschreibung schreiben. Eine dieser seltenen Ausnahmen ist in den vergangenen Tagen eingetreten, denn mit Version 23.5.77 (mittlerweile ist im App Store bereits Version 23.5.78 verfügbar) kehrt ein Feature ein, das bisher nur in der Beta-Version verfügbar gewesen ist.

Während in den Versionshinweisen nach wie vor die Rede vom neuen Sprachstatus und der Unterstützung der Bild-im-Bild-Funktion ist, führt Whatsapp auch eins der nützlichsten Features von iOS 16 ein, wie WABetaInfo aufgefallen ist. Nutzer:innen von Whatsapp können künftig Text direkt aus Whatsapp-Bildern extrahieren, ähnlich wie es bereits in der Kamera- oder der Fotos-App möglich ist. Erstmals ist diese Funktion Mitte Januar in einer Beta-Version aufgetaucht und wird mit dem neuesten Update nun für alle Nutzer:innen zur Verfügung gestellt.

Genau wie in anderen iOS-16-Apps, die von dieser Funktion Gebrauch machen, erscheint nun beim Betrachten von Bildern innerhalb von Whatsapp das kleine Texterkennungs-Symbol in der unteren rechten Ecke, mit der Text im Bild erkannt und kopiert werden kann. Wenn Ihre Whatsapp-Kontakte Ihnen also mal wieder ein Bild von einer Adresse schicken, anstelle des reinen Textes, können Sie sie künftig einfach extrahieren.

Auch wenn die Texterkennungsfunktion in iOS schon etwas länger vorhanden ist, ist es Apps von Drittanbietern erst seit iOS 16 möglich, die Funktion direkt in ihre Apps zu integrieren, da Apple sie erst mit der iOS 16 API freigegeben hat.

