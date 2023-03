Jackery Solargenerator 500 im Test – Sonnenstrom für Macbook, iPad und iPhone

UGREEN 100W PD USB-C-Kabel – Langes robustes Ladekabel

Ugreen 100 W PD-Kabel 3m bei Amazon ansehen

Gerade im Outdoor-Betrieb mit einem Solarpanel ist ein besonders langes Ladekabel von Vorteil, kann man doch so am einfachsten das iPhone, iPad oder Macbook zum Laden in den Schatten positionieren.

Das 100-W-USB-C-Kabel von Ugreen ist ein modernes Ladekabel für den Ladestandard Power Delivery 3.0. Natürlich unterstützt es auch andere Ladestandards wie QC 4.0/4.0+ und PPS. Der integrierte E-Marker Chip sorgt automatisch dafür, dass Strom und Spannung an die angeschlossenen Geräte angepasst werden. Nach internen Ugreen Tests soll das Kabel mehr als 20.000 Biegungen aushalten. Wir hatten im Outdoor-Einsatz über den Sommer keine Probleme feststellen können.

Das 100W Kabel ist ein schnelles Ladekabel, beim Datentransfer unterstützt es aber nur maximal langsame 480 Mbps (USB 2.0). Der Einsatz in Verbindung mit einem Monitor oder Dock ist daher nicht möglich.

Neben der von getesteten drei Meter Länge, gibt es das Kabel auch in 0,5, 1 und 2 Meter.

Empfehlung

Ugreen liefert mit dem 100W USB-C Kabel ein robustes und gleichzeitig flexibles Kabel. Wir haben es gerne Outdoor in Verbindung mit einem Solarpanel eingesetzt. Hier sind drei Meter lange Kabel sehr praktisch, weil man so das zu ladende Gerät einfacher in den Schatten platzieren kann. Mit 14,99 Euro in der Drei-Meter-Variante ist es besonders günstig. Ugreen hat auch eine USB-C-auf-Lightning-Version mit zwei Metern für 17,99 Euro.