Politischer Wandel verschafft Apple Galgenfrist im US-Kartellverfahren

Nach mehreren Jahren kartellrechtlicher Streitigkeiten und Untersuchungen in verschiedenen Branchen und Ländern sieht es für Apple in den USA nach den Wahlen letzten November wieder besser aus. Die neue Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus könnte dazu führen, dass das Unternehmen zumindest in diesem Jahr von weiteren Regulierungen verschont bleibt.

CNBC berichtet, dass Apple, ebenso wie die anderen Tech-Giganten Amazon und Google, wahrscheinlich eine “Gnadenfrist” erhält, weil die republikanische Führung wenig Lust auf strenge Kartellvorschriften verspürt. Diese Einschätzung beruht zum Teil auf Äußerungen von Ken Buck (Republikaner aus Colorado), einem langjährigen Kritiker der großen Technologieunternehmen, der für den Vorsitz des Justizunterausschusses für Kartellrecht übergangen wurde. “Ich glaube nicht, dass der Vorsitzende McCarthy, der Vorsitzende Jordan oder der Vorsitzende Massie Befürworter der kartellrechtlichen, wettbewerbsfördernden Lösung für das Big-Tech-Problem sind”, sagte er in einem Interview und fügte hinzu, dass es eine “faire Schlussfolgerung” sei, dass seine parteiübergreifende Arbeit bei der Unterstützung von Kartellgesetzen mit den Demokraten (wie dem Competition and Transparency in Digital Advertising Act im vergangenen Mai) ihn den Vorsitz kostete.

Machtspiele sind Republikanern offenbar wichtiger als faire Regeln

Jim Jordan (Republikaner aus Ohio) deutete unterdessen in einem separaten Interview an, dass die “Grand Old Party” (GOP) eher an einer Umstrukturierung des Unterausschusses interessiert ist, um die Macht der Biden-Administration zu begrenzen, als an einer Ausweitung ihrer Aufsichtsbefugnisse. “Wir denken … dass wir diesen Behörden nicht noch mehr Macht geben wollen”, sagte er.

Buck zeigte sich pessimistisch, was seine Fähigkeit angeht, die Befugnisse der Tech-Giganten ohne den Vorsitz im Unterausschuss einzuschränken; als er nach seinen Plänen gefragt wurde, sagte er: “Das ist eine gute Frage, und wenn Sie eine Antwort darauf haben, würde ich sie gerne wissen.” Er hat angedeutet, dass er beabsichtigt, Kartellgesetze im Repräsentantenhaus einzubringen, ebenso wie ähnliche Gesetze im Senat, aber es scheint unwahrscheinlich, dass diese Gesetze schon im Jahr 2023 verabschiedet werden, angesichts des allgemeinen Desinteresses in der GOP.

Warum Apple sich nicht zu früh freuen sollte

Das alles sind gute Nachrichten für Apple, aber das Unternehmen ist noch nicht über den Berg. Das Interesse an mutmaßlich wettbewerbswidrigem Verhalten ist nicht auf die USA beschränkt. Seit 2020 wird gegen das Unternehmen in Spanien, Italien, Russland, Frankreich und Großbritannien sowie von der EU in dieser Hinsicht ermittelt. Es wird daher erwartet, dass iOS 17 die Möglichkeit bietet, App-Stores von Drittanbietern außerhalb der USA zu installieren.

CNBC stellt fest, dass die Republikaner nicht völlig das Interesse daran verloren haben, die Tech-Giganten wegen vermeintlichen Fehlverhaltens zu verfolgen. Vielmehr beschränkt sich dies nun weitgehend auf die angebliche Zensur konservativer Stimmen auf Tech-Plattformen, eine seit langem bestehende Obsession der Partei. Wie die Website berichtet, hat der Abgeordnete Jordan die CEOs von Alphabet, Amazon, Apple, Meta und Microsoft vorgeladen, um herauszufinden, “wie und in welchem Ausmaß die Exekutive Unternehmen und andere Vermittler zur Zensur von Meinungsäußerungen genötigt und mit ihnen zusammengearbeitet hat”.

Es ist bemerkenswert, dass, als Tim Cook und andere CEOs im Jahr 2020 vor dem Antitrust-Unterausschuss des US-Repräsentantenhauses auftraten, Politiker beider Parteien nicht an einem Strang zogen, wobei die Republikaner übner angebliche Zensur sprachen und den Demokraten Desinformation Dorn im Auge war. Folglich kam Apple weitgehend ungeschoren davon.

Dieser Artikel erschien zunächst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt