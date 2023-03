Originalverpacktes iPhone von 2007 enttäuscht in Auktion

So locker scheint auch unter den Wohlhabenden dieser Welt das Geld nicht mehr zu sitzen, die sich gut und gern ein paar Zehntausende an US-Dollar leisten können, um uralte IT-Geräte wie das erste iPhone oder auch einen von Steve Wozniak signierten Apple-I in ihren Besitz zu bringen.

So hat die Auktion eines unverpackten iPhones von 2007 “lediglich” einen Betrag von knapp 44.000 US-Dollar erbracht, wogegen erst kürzlich bei einer anderen Auktion eines noch unverpackten iPhones der ersten Generation nach einem Startgebot von 2500 US-Dollar sagenhafte 63.356 US-Dollar als Endsumme herauskamen. Da klingen 44.000 US-Dollar im Vergleich schon fast wie ein Schnäppchen … Diese letzte Auktion stand eigentlich unter dem Motto ”Steve Jobs and the Apple Computer Revolution”. Das liegt daran, dass von dem Auktionshaus RR Auction auch andere Produkte vor allem aus der Frühzeit von Apple zum Gebot standen oder stehen.

Originalverpackte iPhones aus der Ursprungszeit immer noch viel wert

Die Auktion lief vom 17. Februar bis 16. März. Zum angebotenen iPhone heißt es vom Auktionshaus: ”Ungeöffnetes Original Apple iPhone der ersten Generation, Modell A1203, Bestellnummer MA712LL/A (8GB). Die Schachtel zeigt ein lebensgroßes Bild des iPhones mit zwölf Symbolen auf dem Bildschirm, was darauf hinweist, dass es aus der frühesten Produktion (2007) stammt; ein 13. Symbol, für iTunes, kam später im Jahr hinzu. In brandneuem, werkseitig versiegeltem Zustand. Begleitet von einer AT&T-Tasche und einem Faltblatt über Tarifpläne und iPhone-Aktivierung. Der Einlieferer merkt an, dass er dieses Telefon bei seinem Erscheinen im Jahr 2007 gekauft hat, aber auch eines durch seine Arbeit als Apple-Mitarbeiter erhalten hat; dieses Ersatzgerät wurde daher nie geöffnet.“ Beneidenswert also, wer so etwas noch irgendwo in der Schublade liegen hat – ein paar Zehntausender lassen sich damit auf jeden Fall verdienen.

Auch das Gebot für handsignierten Apple-I “enttäuscht”

Wie 9to5Mac schreibt, liegt diese neueste Auktion mit zirka 43.000 US-Dollar eher im Bereich, die man im letzten Herbst für das gleiche Gerät gesehen habe, was den Rekord von 63.000 US-Dollar eher wie eine “Anomalie” erscheinen lasse. Auch ein Apple-1 mit der Unterschrift von Steve Wozniak wurde indessen für viel weniger als erwartet verkauft. Schätzungen gingen von einem Wert von über 500.000 Dollar aus. Das Endgebot gestern Morgen lag bei “nur” 273.202 Dollar – und damit bei fast der Hälfte des erwarteten Preises.