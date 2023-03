iOS 16 und macOS Ventura: Nordpass unterstützt jetzt auch Passkeys

Passkeys sollen die nach wie vor als unsicher geltenden herkömmlichen Passwörter nach und nach ersetzen. Auch 1Password hat bereits Unterstützung noch in den nächsten Monaten angekündigt. Und auch Apple schwört auf die Sicherheitsmethode, die ohne Passwörter auskommt.

Wie die Passwort-Alternative in der Praxis funktioniert, haben wir anlässlich der Veröffentlichung von iOS 16 und macOS 13 Ventura ausführlich erklärt: Passkeys werden ab macOS Ventura und iOS 16 per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im iCloud-Schlüsselbund gesichert. Die Autorisierung am jeweiligen Gerät (zum Beispiel iPhone) basiert im Wesentlichen auf biometrischen Verfahren wie Face-ID oder Touch-ID.

Nun hat auch der Passwortmanager Nordpass die Unterstützung von Passkeys in seiner App angekündigt. Ab sofort können Nordpass-User demnach ihre Passkeys speichern und verwalten, um sie auf kompatiblen Websites und Apps zu verwenden. Während sich dazu auf der deutschen Website und auch im deutschsprachigen Blog von Entwickler Nord Security noch nichts dazu findet, wird das Verfahren auf der englischsprachigen Website ausführlich erklärt. Den Passwortmanager Nordpass gibt es mit wenigen Grundfunktionen bereits zum kostenlosen Gebrauch, regulär und mit allen Features bezahlt man pro Monat 1,99 Euro. Weitere günstigere Angebote finden sich hier. Ob oder ab wann Passkeys auch in der deutschsprachigen App verfügbar sind, ist uns derzeit nicht bekannt.

Vom selben Entwickler stammt auch der VPN-Client NordVPN, den wir im Rahmen anderer VPN-Angebote auf Macwelt.de getestet haben.

Apple beschreibt das Passkey-Verfahren wie folgt: “Bei einem Passkey handelt es sich um ein kryptografisches Element, das für dich unsichtbar ist und anstelle von Passwörtern verwendet wird. Ein Passkey besteht aus einem Schlüsselpaar, das die Sicherheit im Vergleich zu einem Passwort erheblich erhöht. Bei einem der Schlüssel handelt es sich um einen öffentlichen Schlüssel, der bei der von dir verwendeten Website oder App registriert ist. Der andere Schlüssel ist ein privater Schlüssel, der ausschließlich auf deinen Geräten hinterlegt ist.”

