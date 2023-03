Kreditkarte und Co.: So sichern Sie sich bei Online-Käufen ab

Das neueste Ultrabook, die unerhört teure Grafikkarte oder ein Curved-Monitor zum Schnäppchenpreis: Online-Shopping ist wahnsinnig praktisch und bequem, aber es birgt immer auch ein paar Risiken. Wird eine Bestellung nicht geliefert wird oder wer online kauft, geht ein Risiko ein: Kommt die Ware unbeschädigt an? Für Käuferschutz sorgen dabei die Vorteile einer Kreditkarte. weigert sich der Händler, bei einer Rückgabe das Geld zurückzuerstatten, ist eine Absicherung für Sie als Käufer wichtig. Wir haben Tipps, wie Sie in Zukunft doppelt sichergehen, dass Sie beim Online-Kauf nicht den Kürzeren ziehen.

Was ist Käuferschutz und wer bietet ihn?

Shoppen in einem Einkaufszentrum oder in der Innenstadt hat viele Vorteile: Man kann die Ware anfassen und gegebenenfalls sogar ausprobieren. Es gibt einen Kassenzettel nach dem Kauf und man transportiert das neue Lieblingsteil einfach selbst nach Hause. Gibt es Probleme, fährt man in den Laden und tauscht den Kauf um oder gibt ihn zurück. Das große Aber: Heutzutage findet man längst nicht mehr alles im stationären Handel. Auf der Suche nach Schnäppchen oder seltenen Artikeln geht man als Käufer meist mit leeren Händen wieder nach Hause.

Da ist beim Online-Shopping deutlich einfacher: Hier findet sich nahezu alles in unzähligen Shops und bei etlichen Händlern. Wenn beim Online-Kauf allerdings etwas schief geht, wird es schwieriger. Einfach mit dem Bon in den Laden marschieren, ist nicht drin. Hier greift der sogenannte Käuferschutz. Er sichert den Online-Handel zwischen Käufer und Händler ab. Käuferschutz bieten E-Payment-Anbieter wie eben Paypal oder auch Amazon Pay und Klarna. Meist ist der Umtausch dann sehr unkompliziert.

Der Käuferschutz greift aber nicht bei Transaktionen unter dem Label “Freunde und Familie”, wie etwa bei Paypal. Außerdem sind bestimmte Waren laut Verbraucherzentrale vom Käuferschutz ausgenommen, darunter:

Digitale Güter, zum Beispiel Gutscheine oder E-Books

Dienstleistungen

Alkohol, Tabak und Medikamente

Kraftfahrzeuge

Kreditkarten bieten erweiterten Käuferschutz

Wer häufig online einkauft und nicht immer bei ausschließlich großen Händlern, profitiert besonders von der Anschaffung einer Kreditkarte. Die meisten Kreditkarten bieten einen erweiterten Käuferschutz als Standardleistung. Die darin enthaltenen Leistungen variieren von Anbieter zu Anbieter. Häufig profitieren Nutzer von folgenden Vorteilen:

Ein erweitertes Umtauschrecht

Erstattung des Kaufbetrags bei Problemen mit Lieferung oder Ware

Garantieverlängerung bestimmter Produkte

Mit der Platinum Card von American Express etwa haben Sie ein erweitertes Rückgaberecht – sowohl für Online- als auch Offline-Käufe. Der Käuferschutz gilt 90 Tage ab Kaufdatum. Die maximale Absicherung pro Versicherungsfall beträgt 400 Euro und bis zu 1.500 Euro im Jahr. Für das verlängerte Umtauschrecht der Platinum Card muss der Warenwert mindestens 30 Euro betragen.

Vor- und Nachteile der Platinum Card von American Express

Zusätzlich zum erweiterten Käuferschutz bietet die Platinum Card auch weitere Boni, etwa ein Streaming-Guthaben in Höhe von 120 Euro jährlich für Anbieter wie Netflix, Amazon Prime, Kindle oder Wow. Das ebenfalls enthaltene Restaurant-Guthaben in Höhe von 250 Euro ist in teilnehmenden Restaurants weltweit einsetzbar. Für Neukunden gibt es darüber hinaus 55.000 Membership Rewards Punkte oder 200 Euro Startguthaben. Wer viel reist, sichert sich zudem Zugang zu Airport-Lounges, Upgrade-Möglichkeiten und umfangreichen Reise-Versicherungsschutz. Größter Nachteil der American Express Platinum Card: Die monatlichen Kosten von 60 Euro sind alles andere als günstig. Nur wer die Karte auch ausgiebig nutzt, holt die Gesamtkosten von rund 720 Euro pro Jahr wieder rein.

Das bietet die günstigere AMEX Gold Card

Wer zwar viel online kauft, jedoch kaum reist, greift dann womöglich besser zur American Express Gold. Mit 12 Euro monatlicher Gebühr ist die finanzielle Belastung deutlich geringer – den erweiterten Käuferschutz mit verlängertem Umtauschrecht und einer Absicherung bei Nicht-Lieferung bekommen Sie aber dennoch. Zusätzlich sammeln Sie bei der Nutzung Membership Rewards Punkte, erhalten einen Versicherungsschutz auf Reisen und profitieren als Neukunde von 40.000 Membership Rewards Punkte oder einem Startguthaben von 144 Euro.

Die Alternative: Miles & More mit Käuferschutz für Elektronikartikel

Neben American Express bietet beispielsweise auch die Miles & More Gold Card einen zusätzlichen Schutz für Online-Einkäufe an. Besonders spannend: Eine verlängerte Garantie für Elektrogeräte wie Tablets, Notebooks und Co. Hier sind Sie als Käufer gegen Material- und Herstellungsfehler abgesichert. Zusätzlich gibt es eine Preisgarantie, bei der Nutzer sogar den Differenzbetrag erstattet bekommen, wenn der Preis des gekauften Produkts direkt nach dem Kauf gesenkt wird. Aber auch die Miles & More Karte kostet 9,16 Euro pro Monat und ist nicht kostenlos nutzbar.

Umfangreicher Käuferschutz dank Kreditkarte

Neben American Express und Miles & More bieten auch die Kreditkarten von Barclays, Visa und Mastercard einen erweiterten Käuferschutz an. Die Kosten für die Karten unterscheiden sich je nach Anbieter und Kartentyp. Die Anschaffung einer Kreditkarte lohnt sich besonders für häufige Online-Käufe: Die meisten Kreditkarten werden weltweit akzeptiert, so dass auch Käufe im Ausland kein Problem sind. Beim Kauf sammeln Sie als Besitzer zudem Bonus-Punkte, die Sie später etwa für andere Käufe einlösen können. Und sollte doch einmal etwas schief gehen, gibt es den erweiterten Käuferschutz, der ein verlängertes Rückgaberecht oder eine Absicherung bei Herstellungsfehlern bietet.