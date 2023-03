Apple Watch warnt Mann vor lebensbedrohlichem Problem

Nach Berichten vom US-Amerikanischen Sender “News 5 Cleveland” (via Appleinsider) hat die Apple Watch ihrem Inhaber Ken Counihan höchstwahrscheinlich das Leben gerettet. Counihan ist ein passionierter Nutzer der Apple Watch und verwendet sie, um Musik abzuspielen, Benachrichtigungen zu lesen und eigene Sportaktivitäten auszuwerten. Der US-Amerikaner trägt die Uhr auch im Bett, um den eigenen Schlaf zu verfolgen.

Im vergangenen Oktober hat jedoch Counihan eine ungewöhnliche Benachrichtigung der Apple Watch erhalten: Seine Atemfrequenz hat sich von 14 auf 17 bis 18 Atemzüge pro Minute erhöht. Seine Frau und Sohn haben ihm zum Arztbesuch geraten, in der Ambulanz hat man dem Mann ein Röntgen-Bild erstellt und Medikamente gegen Bronchitis verschrieben. Am Abend des gleichen Tages wollte Counihan schon ins Bett gehen, als die Apple Watch eine neue, beunruhigende Nachricht anzeigte: Anscheinend hatte sich beim Mann die Blutsauerstoffsättigung verschlechtert und sank von den normalen 95 Prozent und mehr auf nur 85 Prozent.

Der Mann kehrte wieder ins Krankenhaus zurück und konfrontierte die Ärzte mit der Apple-Watch-Warnung. Diesmal wurde eine Tomografie angeordnet, die bei Counihan Blutgerinnsel in der Lunge entdeckte.

Smartwatches helfen den Ärzten, ungeahnte Krankheiten zu entdecken

Dr. Lucy Franjic, Nothilfeärztin an dem Klinikum zu Cleveland hat im Interview gegenüber dem Fernsehsender erklärt, die Blutgerinnsel hätten Counihan sein Leben kosten können. Derartige Blutgerinnsel treten zunächst in den Extremitäten wie in den Beinen auf und müssen schnell behandelt werden, bevor sie sich anderswo im Körper bilden können. Bei Blutgerinnseln in der Lunge überleben 60 Prozent der Patienten nicht die kommende Nacht.

Dr. Franjic sagt zudem, dass die behandelnden Ärzte immer öfter mit den Daten der Smartwatches und Fitnesstrackers konfrontiert werden. Das gibt zusätzliche Hinweise auf die möglichen Krankheiten und lässt danach gezielter suchen.

Sicherlich wurde die Apple Watch nicht dafür konzipiert, Blutgerinnsel zu diagnostizieren. Apple vermarktet die Überwachung der Sauerstoffsättigung als eine Fitness-Funktion, da sie nicht von den Zulassungsbehörden wie FDA in den USA als Medizinfunktion eingestuft wurde. Die Daten zur veränderten Datenfrequenz und Sauerstoffsättigung halfen jedoch per glücklichen Zufall eine lebensbedrohliche Krankheit zu entdecken.

