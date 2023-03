Wie Apple mit einem neuen iPhone SE Samsung angreifen könnte

Neueste Spekulationen zielen darauf hin, dass Apple ein neues iPhone SE wegen der allgemeinen Preissteigerungen zwar teurer verkaufen müsste, es dafür aber moderner verpacken könnte als bisher vermutet. Anstelle, wie auch von uns berichtet, das Einstiegsgerät in einer iPhone XR-Hülle zu bringen, dürfte wohl mehr das iPhone 14 die modernere Grundlage dafür sein, berichtet Ubergizmo zusammenfassend aus den neuesten Erkenntnissen von Analysten.

Die Überraschung besteht danach darin, wenn die nächste Special Edition des iPhone das veraltete, im Wesentlichen seit neun Jahren bestehende Design aufgibt und sich an der iPhone-14-Serie orientiert. Und damit nicht am iPhone XR von 2018, was bisher allgemeiner Tenor in der Gerüchteküche war.

Schnellerer Chip fürs iPhone SE 2024

Erwartet wird demnach ein iPhone SE im Jahr 2024 mit Werten wie einem 6,1 Zoll OLED-Display mit 60 Hz, einem A16 Bionic SoC (Chip), 4 bis 6 GB RAM Arbeitsspeicher und mindestens 128 GB Speicherplatz. Dazu der bei allen kommenden iPhone-Geräten wegen der neuen EU-Richtlinien vermutlich zum Standard gehörende USB-C- statt Lightning-Anschluss (aber mit USB 2.0-Geschwindigkeit) sowie einem Kamerasystem, das vom iPhone 14 übernommen wurde, dies sogar dann mit Face-ID und einer 12 MP Selfie-Kamera, auf der Rückseite eine Einzelkamera mit 12-MP-Sensor.

Aktuell bester Preis: iPhone SE (2022) 64 GB in Polarstern

Einen Preis von deutlich unter 500 US-Dollar wie bei den früheren und aktuellen iPhone-SE-Modellen wird Apple wohl nicht mehr halten können. Man rechnet eher mit rund 500 US-Dollar, für Europa dürften das bis zu 700 Euro werden. Da aber die beliebtesten Mittelklasse-Android-Smartphones in der Regel zwischen 450 und 650 US-Dollar kosten, könnte dieser Preisanstieg die Kunden, die von Android zu iOS wechselwillig sind, dennoch zum Wechsel zu den günstigsten iPhones motivieren. Wobei abzuwarten bliebe, was die Konkurrenz seitens Google, Samsung & Co. dann machen wird.

Apple will mit Geschwindigkeit und Bedienbarkeit punkten

Wie Ubergizmo anmerkt, versucht beispielsweise Samsung die Kundschaft eher über größere Displays und Akkus sowie mehrere Kameras zu überzeugen, während Apple lieber schnellere Chips einbaut und dann vielleicht auch mit Face-ID, OLED-Display sowie einem nachhaltigeren und leicht bedienbaren iOS-Betriebssystem aufwartet. Der Erfolg der letzten Zeit würde eher für Cupertino sprechen, lautet das Fazit.