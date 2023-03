Die Airpods Max (im Macwelt-Test) sind Apples hauseigene Over-Ear-Kopfhörer mit Hi-Fi-Audio, personalisiertem 3D-Audio für Surround-Sound und aktiver Geräuschunterdrückung – und trotz jeder Menge High-End-Audio-Features stellen sich vielen Nutzern viel simplere Fragen: Kann ich die Airpods Max eigentlich ausschalten?

Eine gute Frage! Denn die Digital Crown ist lediglich für die Lautstärke, das Wechseln zwischen Songs, die Annahme von Anrufen und die Aktivierung von Siri zuständig. Der andere physische Button aktiviert ausschließlich die Geräuschunterdrückung und den Transparenzmodus.

Wie also kann man die schicken Over-Ear-Kopfhörer ausschalten? Über einen Sprachbefehl? Hat Apple womöglich einen geheimen Sensor unter den Ohrmuscheln versteckt, sodass man via Touch-Berührung die Airpods Max in den Ruhezustand schicken kann? Die Antwort ist viel einfacher.

Airpods Max ausschalten? Alles automatisch

Setzen Sie die Airpods Max ab und bewegen Sie diese fünf Minuten nicht, werden diese laut Apple in einen Stromsparmodus versetzt. Außerdem macht es einen Unterschied, ob Sie die Kopfhörer im Smart Case aufbewahren oder nicht.

Nach 72 Stunden außerhalb des Smart Case und ohne Nutzung wechseln die Airpods Max automatisch in einen Stromsparmodus, in dem stromfressende Funktionen wie Bluetooth und “Wo ist?” ausgeschaltet werden.

Legen Sie die Airpods nach der Nutzung wieder in das Smart Case, werden die Kopfhörer automatisch in einen Stromsparmodus versetzt. “Nach 18 Stunden im Smart Case wechseln deine AirPods Max in einen besonders energieeffizienten Stromsparmodus, der Bluetooth und “Wo ist?” ausschaltet und die Batterielaufzeit maximiert”, erklärt Apple.