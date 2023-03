Apple Watch ausschalten – zwei Wege mit Knopf und per App

Zwar sollte man die Apple Watch möglichst immer eingeschaltet halten, doch in manchen Situationen, wenn beispielsweise das System oder die einzelnen Apps spinnen, ist das Ausschalten und der Neustart eine recht zuverlässige Methode, solche Fehler zu beheben. Nun hat aber Apple ab watchOS 9 den Ausschaltbutton etwas versteckt, wohl im Glauben, dass die Nutzer und Nutzerinnen ihn nur selten benötigen. So schalten Sie Ihre Apple Watch trotzdem aus:

Apple Watch unter watchOS 9 und neuer ausschalten:

Die Grundvoraussetzung für das Ausschalten einer Apple Watch ist ihr Abnehmen von der Ladescheibe: Liegt die Uhr noch darauf und wird aufgeladen, lässt sich die Apple Watch nicht ausschalten, egal ob per App oder per Knopf. Also Schritt Null: Die Apple Watch von der Ladescheibe abnehmen.

Man drückt den Seitenknopf der Apple Watch, bis die Uhr zweimal vibriert; Im erscheinenden Fenster tippt man auf den Ausschaltknopf in der rechnen oberen Ecke des Displays; Es blendet sich nun ein vollwertiger Ausschaltregler ein, man zieht diesen von links nach rechts.

Apple Watch unter watchOS 8 und älter ausschalten:

Auch hierbei gilt: Vor dem Ausschalten muss die Apple Watch von der Ladescheibe abgenommen werden, ansonsten wird sich der Regler nicht aktivieren. Der Unterschied zwischen dem Ausschalten unter watchOS 9 und 8 ist, dass der Ausschaltregler unter watchOS 8 sofort erscheint.

Man drückt den Seitenknopf der Apple Watch solange, bis der Regler “Ausschalten” auf dem Display erschein; Diesen zieht man von links nach rechts, die Uhr schaltet sich aus.

Apple Watch per App ausschalten:

Ähnlich wie beim iPhone gibt es für die Apple Watch auch eine Software-Möglichkeit, das Gerät auszuschalten. Diese versteckt sich in der Einstellungen-App, allerdings nur auf der Uhr direkt, nicht in der Watch-App auf dem iPhone. Auch hier gilt die Grundregel – man muss die Apple Watch zunächst von der Ladescheibe nehmen, um sie auszuschalten.

Öffnen Sie die Einstellungen-App direkt auf der Apple Watch; Scrollen Sie zum Reiter “Allgemein” und tippen diesen an; Im erscheinenden Fenster scrollen Sie bis nach unten, dort findet sich der Reiter “Ausschalten”; Tippen Sie diesen an, erscheint schon der bekannte Ausschaltregler, diesen muss man von links nach rechts ziehen, die Uhr schaltet sich aus.