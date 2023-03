Macwelt am Morgen: 21.3.22 – eingewickelt

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Frühling ist’s – ja, dich habe ich vernommen. Seit gestern Abend 22.24 MEZ steht die Sonne mittags wieder auf der Nordhalbkugel im Zenit, heute Nacht überquerte sie die Nulllinie in der Gegend von Kiribati im Pazifik. Die Tage sind schon ein seit dem Wochenende hier etwas länger als zwölf Stunden – das Äquinoktium berechnet sich nach dem Mittelpunkt der Sonnenscheibe, diese schiebt ihren Rand aber schon ein wenig früher über den Horizont – abends das gleiche Spiel in anderer Richtung.

Das Highlight des Frühlings 2012 bleibt aus Apple-Sicht aber das gelbe iPhone 14 (Plus), für Fans gepflegter Unterhaltung vielleicht noch die dritte Staffel Ted Lasso, deren Cast es ins Weiße Haus geschafft hat, um mit dem aktuellen POTUS über mentale Gesundheit zu sprechen. Das „Believe“-Schild aus der Serie hat Joe Biden auch über dem Oval Office anbringen lassen. Gerade in dunklen Zeiten der nagenden Selbstzweifel ist die Story über den Footballcoach aus Kansas, den es nach London verschlagen hat, Gold wert. Wird schon werden, wir bekommen in diesem Jahr mehr als ein iPhone 14 in Sonderfarben.

Eine Frühjahrskeynote wie die heute vor sieben Jahren wird es aber heuer nicht geben. Die Veranstaltung unter dem Motto „Let us loop you in“ hatte mal wieder ein doppeldeutiges Motto: Angesprochen war die Adresse der Show, Apples Townhall im damaligen Firmensitz am Infinite Loop. Denn zum letzten Mal war der eher kleinere Saal Veranstaltungsort, bald danach konnte Apple das Steve Jobs Theater im Apple Park zu bespielen beginnen – um es dann für fast drei Jahre pandemiebedingt wieder zu schließen.

Loops – also Armbänder für die Apple Watch – standen auch an jenem Frühlingsanfang in Cupertino auf dem Plan der Show. Ein neues Modell für die Uhr sollte noch bis Herbst auf sich warten lassen, erst seitdem kommen neue Generationen im Jahresrhythmus. Dazwischen aber nach wie vor Armbänder in neuen Farben und manchmal auch neuen Materialien. Im Jahr 2016 präsentierte Apple auch noch stolz eine Preissenkung für die Apple Watch. Auf die nächste können wir vermutlich weitere sieben Jahre warten,

Wegen ein paar Armbändern einen solchen Aufriss veranstalten? Nein, das war dann doch nicht alles. Gleich zwei neue Varianten bewährter Produkte hatten an jenem Tag auch noch Ihre Premiere, in einer damals ungewohnt kurzen Show von nur einer Stunde. Das eine war das iPad Pro in der Größe von 9,7 Zoll, das dem iPad Pro 12,9 beigestellt wurde und sich in einer Nische positionierte, die seinerzeit das schon länger nicht mehr aktualisierte iPad Air besetzte. Apple ist heute aber der Ansicht, dass sich im Segment von 10 bis 11 Zoll gerne auch drei iPads gleichzeitig tummeln können. Oder gar vier, nimmt man das iPad 9 zur aktuellen Aufstellung mit iPad 10, iPad Air und iPad Pro noch mit dazu.

Diese Strategie scheint für Apple aber aufzugehen, ohne Frage ist das iPad-Angebot sehr breit gefächert. Die iPhone-Palette steht dem aber in wenig nach, was auch mit dem 21. März 2016 zu tun hat. Denn mit dem iPhone SE zeigte Apple, aus seinen Fehlern gelernt zu haben. Zweieinhalb Jahre zuvor hatte es zur Erweiterung des Angebots noch ein iPhone 5C dem neuen iPhone 5S beigestellt. Mit Plastikrücken, Bildschirm und Prozessor vom Vorjahr und ohne Touch-ID. Das iPhone SE von 2016 war hingegen technisch auf dem neuesten Stand, mit Komponenten, die Apple auch im damals aktuellen iPhone 6S und dem Vorjahresmodell iPhone 6 einsetzte, aber eben im Vierzollgehäuse des iPhone 5/5S.

Das SE war so gut und erfolgreich, dass es vier Jahre bis zum zweiten seiner Art dauerte, wir erinnern uns an den trüben März 2020, der aus anderen Gründen ohne Keynote blieb. War aber das SE 2 von 2020 – jetzt im 8er-Gehäuse – noch ein solides Angebot, begannen wir letztes Jahr (bei der Frühjahrskeynote) zu zweifeln, ob denn im Jahr 2022 und danach noch Home-Button und Einzelkamera am Rücken zeitgemäß seien.

In diesem Herbst wird Apple aller Voraussicht nach seine Palette weiter in den High-End-Bereich ausdehnen, mit einem iPhone 15 Ultra. Aber schon im kommenden Frühjahr könnte das nächste iPhone SE seine Aufwartung machen – gewiss nicht mehr mit so breiten Rahmen. Bleibt nur die Frage, welche Gehäuseform Apple heranziehen wird. iPhone XR – und dann auch noch mit Liquid-Retina statt OLED? Oder doch gleich 12/13/14? Oder kommt das Mini als SE zurück? Das sind aber Frühlingsgefühle von morgen.