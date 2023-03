Bestätigt: Apple grenzt Netzteile Dritter fürs iPhone 15 aus

Das iPhone 15 und das iPhone 15 Pro werden statt des seit 2012 etablierten Lightning-Anschlusses eine USB-C-Buchse bringen, dazu herrscht in der Szene seit Langem Konsens. Doch in den letzten Wochen sickern immer wieder neue Details durch, wie Apple doch noch seinen Willen durchsetzen kann.

In der aktuellen Marktvorhersage für Dritt-Hersteller, die USB-C-Netzteile fertigen, sieht der gut vernetzte Analyst Ming-Chi Kuo vor allem zwei Gewinner – LY iTech und Flextronics, die für Apple USB-C-Netzteile produzieren. Demnach wird der Markt für neue Teile in den kommenden Quartalen 2023 stark wachsen, bis zu 40 Prozent mehr an Zubehör kann Apple laut Kuo bis Ende 2023 verkaufen. Manche Nutzer werden mit dem Umstieg auf USB-C-Lader gleich mehrere solche Netzteile kaufen wollen, um ihre Geräte an unterschiedlichen Orten aufladen zu können.

Eine künstliche Beschränkung?

Apple will zudem die Schnellladefunktion für im Programme MFi-zertifizierte Lader optimieren, erklärt Kuo. Offenbar erhalten MFi-Netzteile einige Vorteile bei Effizienz und Schnelligkeit der Aufladung.

MFi, also “Made for iPhone”, ist ein Zertifizierungsprogramm von Apple für Dritt-Hersteller. Diese Zertifikate sind für die Käufer eine Garantie, dass das gekaufte Zubehör optimal zum Apple-Produkt passt und es nicht beschädigen kann. Doch die Qualität hat ihren Preis: Apple verlangt zum Beispiel von den Herstellern, dass neue Produkte vor der Massenproduktion noch Testverfahren bei Apple durchlaufen. Die anekdotische Evidenz aus unserer Praxis besagt zudem, dass die MFi-Produkte tendenziell etwas kostspieliger sind als ein nicht zertifiziertes Zubehör.

In Sachen Lightning ist eine Zertifizierung von Apple eine gute Sache, handelt es sich doch um eine proprietäre Technologie aus Cupertino, das MFi-Programm gewährt den Zugang zu den Firmen-internen Tools, Komponenten und Software, die nirgendwo sonst zugänglich sind. USB-C als eine mittlerweile universelle Port-Form, als auch USB Power Delivery als Schnellladefunktion sind offene Marktstandards. Mit der MFi-Zertifizierung und den versprochenen Vorteilen könnte Apple selbst das Standardzubehör aus eigener Schmiede von dem Rest der Markt zumindest etwas abgrenzen, entgegen dem Versprechen von USB-C.

