Das iPhone 14 Pro (Max) (im ausführlichen Macwelt-Test) bietet vieles Neues, doch die Dynamic Island – die neue Notch in den Pro-Modellen der 14er-Generation – ist wohl die auffälligste Neuerung. Ob die Dynamic Island nun schöner ist als die traditionelle Notch? Darüber lässt sich streiten! Allerdings bietet die Insel viel Platz für Kreativität.

So gibt es etwa Spiele, in denen die Dynamic Island eine wesentliche Rolle spielt. Die Insel bietet sich aber auch hervorragend für Hintergrundbilder an: Wenn Sie die richtigen Wallpaper als Hintergrundbild einrichten, wird die Insel kreativ eingebunden, bei manchen Bilder “verschwindet” die Dynamic Island sogar ganz. Wir haben für Sie eine Auswahl der besten Wallpaper für das iPhone 14 Pro (Max).

01. Spider-Man: Die Dynamic Island im Spinnennetz

Spider-Man: Wallpaper für Dynamic Island Guiding Tech

Normalerweise hängt die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft an Häuserdächern und lauert den nächsten Schurken auf, in diesem Wallpaper wacht Spider-Man aber nur über Ihren Bildschirm.

Unser Tipp: Wählen Sie für den Home Screen die blaue Farbe aus dem Bild für einen besonders cleanen Look. Außerdem eignet sich das Bild hervorragend, um auf dem Sperrbildschirm Widgets hinzuzufügen, ohne dass das eigentliche Motiv verdeckt wird.

Spider-Man Wallpaper hier Herunterladen

02. Dynamic Island wird zur echten Insel

iPhone 14 Pro: Die besten Wallpaper für Dynamic Island Basic Apple Guy

Auf seinem Blog berichtet Basic Apple Guy über alles, was mit Apple zu tun hat. Doch mit diesem Wallpaper hat er ein besonders kreatives Hintergrundbild zur Verfügung gestellt. Jede Menge Wasser, ein kleines Boot und am oberen Bildschirmrand eine kleine Insel, in der die dynamische Insel integriert wird. Da kommt auf jeden Fall Urlaubs-Feeling auf.

Insel-Wallpaper hier für iPhone 14 Pro herunterladen

Insel-Wallpaper hier für iPhone 14 Pro Max herunterladen

03. Minions: Jetzt wird’s gelb!

Minions: Wallpaper für die Dynamic Island wallpapercg.com

Jetzt wird’s gelb! Perfekt für den Frühling und für einen schnellen Lacher, wenn man auf sein Display schaut. Die Minions aus dem Film “Ich – Einfach unverbesserlich” aus dem Jahr 2010 haben mittlerweile sogar schon einen eigenen Film, nun aber auch ein spezielles Hintergrundbild für alle Besitzer eines iPhone 14 Pro (Max).

Unser Tipp: Stellen Sie die Farbe der Uhrzeit auf transparent ein, um den hängenden Minion nicht zu sehr zu verstecken. Und verzichten Sie – wenn möglich – auf Widgets auf dem Sperr-Bildschirm.

Minions-Wallpaper hier herunterladen

04: Katzen-Spaß

Katzen: Wallpaper für die Dynamic Island Telegram / Techdroider

So wird die Dynamic Island komplett unsichtbar: Mit diesem Hintergrundbild kommen nicht nur Katzen-Liebhaber auf Ihre Kosten, sondern auch all jene, welche die Dynamic Island lieber komplett verstecken möchten.

Katzen-Wallpaper hier herunterladen

05: Homer Simpson: “Mmmmmh… Donuts”

Home Simpson: Die besten Wallpaper für Dynamic Island YTECHB

Homer Simpsons Liebe zu Donuts ist legendär. Und mit diesem Hintergrundbild können Sie Ihr iPhone 14 Pro (Max) genauso legendär machen.

Unser Tipp: Stellen Sie Farbe der Uhrzeit und Widgets auf weiß ein, um Sie trotz Donut-Hintergrund gut ablesen zu können.

Homer Simpson: Wallpaper hier herunterladen