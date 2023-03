3G-Ende: Ältere Autos ohne iPhone-Anbindung und Apps

Ältere Mercedes-Benz-Modelle werden künftig das Remote Paket für Fahrzeuge im Online Store des Anbieters nicht mehr beziehen können. Dies berichtet “MB Passion Blog”, mittlerweile hat Daimler den Umstand bestätigt (via “iFun”). Grund für die Abschaltung des Services ist veraltetes Kommunikationsmodul in älteren Mercedes-Modellen: Die Baureihen mit Command-System mit den Standards NTG 5.1, 5.2, 5.5 setzen auf 3G als Verbindungsgrundlage ins Internet. Da die Mobilfunkanbieter die ältere Generation des Funks nach und nach abschalten und auf 5G umsteigen, werden ältere Fahrzeugmodule funktionslos.

“MB Passion” schildert die Vorgehensweise bei Daimler eher nicht als erzwungenen Wechsel der Mobilfunkgenerationen, sondern als schlechten Service: Die älteren Fahrzeuge waren bislang noch über 2G erreichbar, diese Verbindung hat es ermöglicht, dass sich das eigene Fahrzeug entfernt am iPhone oder einem anderen Smartphone per App steuern ließ: etwa Schließen der Türen, Abfrage des Standorts, Betätigung von Fenstern oder Schiebedach. Bei den betroffenen Baureihen ist eine Hardware-Umrüstung auf ein neueres Modul mit 5G nicht mehr möglich. Laut Angaben des Autoblog sind von der Abschaltung rund 400.000 Fahrzeuge in Deutschland betroffen. Zudem verteuert Daimler den Zugang zu einer bislang recht günstigen Funktion des Live-Traffics, diese ist künftig mit Kartenupdates gekoppelt und kostet statt 39 nun 139 Euro pro Jahr.

Nicht nur Mercedes-Fahrer sind von der Abschaltung des 3G-Netzes betroffen. In seinem Blog schreibt BMW beispielsweise, dass die Baureihen vor Juli 2017 nicht mehr Online-Services wie BMW Online, Real Time Traffic Information und Concierge Services nutzen können. Nach Angaben von Stellantis (Opel, Citroën, Fiat, Jeep und weitere) werden mit wenigen Ausnahmen bis mindestens Januar 2026 mit Connected Services der Hersteller verbunden. ADAC hat noch im Sommer 2021 eine Übersicht der betroffenen Hersteller, Baureihen und Diensten zusammengestellt, allerdings stimmen zumindest bei Mercedes die Angaben nicht mehr: Damals hat der Autobauer noch versprochen, die Kunden werden von der 3G-Abschaltung nicht betroffen sein.

