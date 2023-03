Das taugt das iPhone als Webcam – Probleme mit Apples Continuity Camera lösen

Mit der neuen Funktion Integrationskamera können Sie Ihr iPhone wie eine Webcam verwenden. Benötigen Sie für Teams oder Facetime eine Webcam, wird unter Ventura und iOS 16 der Webcam-Modus des iPhones aktiviert. Die Funktion bietet einige interessante Optionen: Dank der iPhone-Kamera ist die Bildqualität ausgezeichnet und per Kontrollzentrum kann man einige nette Effekte wie Porträt-Modus, Studio-Licht und eine Schreibtischansicht wählen.

Bei der Vorstellung durch Apple auf der WWDC 2022 waren wir begeistert, bei den meisten Anwendern funktioniert die Kamera-Übergabe auch sehr gut. In unserer eigenen Nutzung stellten wir aber – wie viele andere Anwender – dass wir einfach oft kein Kamerabild bekamen.

Wo es mit dem iPhone als Webcam noch hakt

Das Problem: Zu Beginn einer Videokonferenz müssen Sie eigentlich nur noch das Gerät in die Waagerechte bringen und auf eine Halterung stellen – und in Teams sollte dann automatisch das Videobild des iPhones erscheinen – eine Webcam mit HD-Auflösung und gutem Mikro. Beginnt die wichtige Videokonferenz, schaltet sich aber viel zu oft die Kamera einfach nicht ein – auch das Ein- und Ausschalten der Systemeinstellung bringt keine Abhilfe. Als Nutzer eines Mac Mini oder Mac Studio muss man dann die Videokonferenz ohne Kamera und Mikrofon beginnen – oder hektisch nach dem alten Headset und der alten Webcam suchen.

Gerade durch die fehlende Bedienoberfläche am iPhone hat man so gut wie keine Einflussmöglichkeiten: Es gibt am iPhone keine App oder einen Button für das Aktivieren dieser Funktion, die Aktivierung erfolgt ausschließlich über einige „Trigger“, die man überprüfen muss.

Diese Bedingungen müssen erfüllt sein:

Ihr iPhone ist per Bluetooth und WLAN erreichbar und in der unmittelbaren Nähe des Macs

Es ist eingeschaltet. Es wurde nach dem Einschalten einmal entsperrt, ist aber jetzt gesperrt

Es ist stabil befestigt, etwa mit einer Halterung oder einem Stativ

Die Rückenkamera zeigt zum Nutzer

Es befindet sich im Querformat

In den Systemeinstellungen muss am Mac unter „Allgemein“ die Option „Airplay & Handoff“ aktiviert sein. Unter der gleichen Systemeinstellung muss natürlich auch unter iOS die Funktion „Integrationskamera“ aktiviert sein.

Die fehlenden Bedienfunktionen am iPhone haben im Prinzip ihre Berechtigung, soll die Funktion doch komplett über den Mac genutzt werden können. Hier stehen per Kontrollcenter einige Optionen zur Verfügung.

Haben Sie ihren Rechner schon neu gestartet?

Manchmal aktiviert sich die Webcam-Funktion aus unbekannten Gründen nicht. Schuld ist vermutlich ein Hintergrundprozess, der eigentlich permanent auf das Signal für die Aktivierung der Funktion warten sollte. Wie ein dösiger Wachtposten scheint dieser Prozess aber manchmal einzuschlafen oder das Signal wird nicht erfolgreich vom Mac zum iPhone übertragen. Hier gibt es eigentlich nur eine schnelle Lösung: einen Neustart. Wir empfehlen, zuerst das iPhone neu zu starten, hilft dies nicht weiter, auch den Mac. Man könnte auch bei iPhone und Mac probehalber Bluetooth, WLAN und Handoff ein- und ausschalten, ein Neustart ist aber einfacher und baut nicht zuletzt auch die Netzverbindungen automatisch neu auf.

Lightning-Kabel anschließen

Die Integrationskamera funktioniert sowohl drahtlos als auch per USB-auf-Lightning-Kabel. Per Lightning-Kabel ist die Verbindung nach unserer Erfahrung etwas zuverlässiger, zusätzlich wird der Akku per Kabel aufgeladen. Das behebt gleich ein weiteres Problem: Der Energieverbrauch der Kamera ist recht hoch und mehr als zwei Stunden hält auch ein voll aufgeladenes iPhone ohne Aufladen kaum durch.

Probleme mit Software von Drittherstellern beheben

Apple-Programme wie Facetime und Photo Booth funktionieren mit der Integrationskamera problemlos, Videoaufnahmen mit Quicktime sind möglich. Im Prinzip kann man alle anderen Videokonferenzprogramme wie Zoom und Teams problemlos nutzen. Wird die Kamera nicht automatisch aktiviert, kann man die Integrationskamera auch mit einer zweiten App starten – etwa mit Photo Booth.

Es kann dann aber zu Problemen kommen, so stellten wir bei Nutzung der Webversion von Teams mit Safari fest, dass sich die Kamera mithilfe von Photo Booth zwar aktivieren lässt, nach einigen Minuten schaltete sich die Kameraverbindung aber plötzlich wieder ab. Hier scheint ein tieferes Kompatibilitätsproblem mit Browsern vorzuliegen. So sollte die Kamera auch in Googles Browser Chrome funktionieren (sofern man die Kamera über die Voreinstellung Privatsphäre ausgewählt hat). Wie Nutzer übereinstimmend mitteilen, gibt es aber auch mit dieser Konfiguration Kompatibilitätsprobleme.

Videosoftware von Drittherstellern führt offensichtlich ebenfalls zu Problemen, etwa das Programm OBS. Eigentlich soll die Integrationskamera ja bei einer Aktivierung automatisch die ausgewählte Kamera sein. Ist OBS installiert, wird stattdessen OBS als Kamera angeboten und man muss das iPhone manuell auswählen. Das ist kein großer Aufwand, allerdings scheint OBS auch manchmal die Aktivierung der Funktion zu stören. Nach einer Deinstallation von OBS bereitete Apples Webcam-Funktion jedenfalls deutlich weniger Probleme.

Überhitzung vermeiden

Achten sollten Sie vielleicht auch auf ein überhitztes iPhone. Die Kamerafunktion ist nämlich nicht nutzbar, wenn das iPhone gerade überhitzt ist – etwa durch hohe Temperaturen, das komplette Aufladen oder Gaming.

Weitere Tipps:

Im Web kursieren noch einige weitere Tipps: Laut Berichten von Nutzern scheint es mit Macs ohne integrierte Webcam mehr Probleme zu geben – also Mac Studio, Mac Mini und Mac Pro. Sogar die Position der Kamera soll helfen: Angeblich schaltet sich die Integrationskamera zuverlässiger ein, wenn die iPhone-Kamera unten positioniert wird – aus Ihrer Sicht also links unten. Wir können diese Ratschläge aber nicht bestätigen, nach unserem Eindruck machen sie keinen großen Unterschied. Gerade bei der Integrationskamera ist es aber oft schwer zu klären, was die Verbindungsprobleme verursacht hat. Nach unserer Einschätzung behebt aber ein Neustart fast immer das Verbindungsproblem.

Ungewollte Aktivierung

Ein Kollege berichtet vom umgekehrten Fall: Statt dass es Probleme mit der Aktivierung gibt, stört ihn die ständige ungewollte Aktivierung der Kamerafunktion. Das lässt sich aber kaum vermeiden. Man kann am iPhone die Kamerafunktion nur unter „Airplay & Handoff“ manuell deaktivieren.

Fazit

Die Integrationskamera ist eine tolle Bereicherung für den Heimanwender. Wir würden die Kamera aber immer einige Minuten vor Beginn der Videokonferenz aktivieren – damit genug Zeit für die Behebung von Problemen bleibt. Steht man vor einer wichtigen geschäftlichen Videokonferenz – etwa mit einem Kunden, würden wir aktuell wohl doch die alte bewährte Webcam und ein Headset wählen – oder zumindest in Reichweite behalten.