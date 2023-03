iOS 16.4 erlaubt das Ende der Corona-Apps, bringt bessere Telefonate und Duplikaten-Suche

Apple hat gestern Abend die fünfte Betaversion von iOS 16.4 veröffentlicht, die Variante trägt den Zusatz „RC“ im Namen, was „Release Candidate“ bedeutet. Mit der finalen Version ist also in den kommenden Tagen zu rechnen, höchstwahrscheinlich am Montag oder Dienstag nächste Woche. Neben den bereits bekannten Neuerungen wie zusätzlichen Emojis und Unterstützung von Apple Music Classical finden sich im Code Hinweise auf neue Produkte und weitere Änderungen:

iOS 16.4 erlaubt das Ende von Corona-Apps

9to5mac hat in iOS 16.4 RC Hinweise darauf gefunden, dass das System Entwicklern erlauben wird, die Kontaktnachverfolgung über die Corona-Apps abzuschalten. Die Schnittstelle heißt konkret Exposure Notification API und ist seit Sommer 2020 verfügbar. Apple hat die Kontaktnachverfolgung zunächst in iOS 13.5 implementiert, im Dezember kam noch ein Update für iOS 12.5 für ältere Smartphones wie das iPhone 6.

Ab iOS 16.4 kann eine Gesundheitsbehörde die Unterstützung der Corona-APIs einstellen, der Nutzer oder die Nutzerin erhält dann eine Benachrichtigung: „Ihre Gesundheitsbehörde hat die Kontaktnachverfolgung ausgeschaltet. Ihr iPhone zeichnet keine Geräte in der Nähe mehr auf und kann Sie nicht mehr über mögliche Kontakte informieren. Die bereits gespeicherten Kontaktdaten werden gelöscht“.

Duplikatsuche auch bei geteilten iCloud-Alben

Die geteilten iCloud-Alben hat Apple bereits im Herbst mit iOS 16 vorgestellt, damit ist der Abgleich unterschiedlichen Fotomediatheken innerhalb der Familie möglich, setzt aber ein iCloud-Abo vor. Nun können Nutzer und Nutzerinnen nach gleichen Fotos nicht nur in der eigenen, sondern auch in der geteilten Fotomediathek suchen und diese gegebenenfalls löschen. Unklar ist noch die genaue Funktionsweise. Wir vermuten, das gefundene Duplikat wird in der geteilten Mediathek beibehalten und nur in der eigenen Foto-Sammlung gelöscht, ansonsten würde die Datei bei allen anderen Teilnehmer fehlen.

Stimmisolation nun auch für Mobilanrufe

Ab iOS 16.4 wird es möglich sein, die Stimmisolation auch bei mobilen Anrufen aktivieren. Das Feature war ab iOS 15 nur für Facetime-Anrufe aktiviert. Damit kompensiert Apple eine weitere nützliche Funktion, die der Hersteller ab dem iPhone 13 unerklärt gestrichen hat: die Geräuschunterdrückung. Noch bis zum iPhone 12 ist es möglich, in den Einstellungen unter den „Bedienungshilfen“ für etwas mehr Klarheit bei den Telefonaten zu sorgen, die iPhones 13 und 14 unterstützen dies nicht mehr. Stimmisolation löst das gleiche Problem, wohl aber mit anderen Methoden. Noch ist nicht bekannt, ob Stimmisolation als eine dauerhafte Einstellung verfügbar sein wird. Bei Facetime-Anrufen muss man jedes Mal ins Kontrollzentrum wechseln und bei den Mikrofon-Optionen die Stimmisolation wählen.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro 128 GB space schwarz