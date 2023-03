Die besten Smart Locks 2023 – Türen mit dem iPhone öffnen

Tedee Smart

Tedee Schloss bei Amazon

Wenn es einen Preis für das schönste smarte Haustürschloss gibt, dann gebührt das eindeutig dem Tedee-Schloss. Es sieht aus wie ein Türknauf und ist sehr unauffällig. Öffnen und Schließen funktioniert auch wie beim Türknauf – einfach drehen, und ist somit auch für die Personen bedienbar, die mit Smarthome nichts am Hut haben. Und auch funktional kann das Tedee-Schloss überzeugen. Der Motor ist sehr leise und die App ist auf Anhieb zu verstehen. Was auch hervorragend funktioniert, ist die Einbindung in Homekit.