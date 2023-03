Apple patentiert Apple-Watch-Armbänder mit NFC

Dieses Modul am Armband einer Apple Watch würde demnach mit einem neuen NFC-Modul im Gehäuse der Apple Watch zusammenpassen, berichtet Patently Apple. Damit hätte Apple ein Apple Watch & Band-System mit zusammenpassenden NFC-Modulen erfunden, das die Bandfarben direkt mit der Watch-UI abgleicht.

Nach der Kopplung nimmt die Uhr dem Bericht zufolge sofort die Farbe des Bandes an und verfügt über weitere im Patent beschriebene Funktionen, so etwa ein Sicherheitssystem und Bänder, die bestimmte Apps öffnen können, beispielsweise für Sport. Das Patent umfasst auch die Integration von Gesundheitssensoren in das Armband. Oder es lassen sich beim Anlegen oder Entfernen eines Schwimmreifens Wasserschutzfunktionen des Geräts aktivieren. Nach der Identifizierung eines bestimmten Bandes mithilfe der NFC-Komponenten des Bandidentifikationssystems können eine oder mehrere Komponenten und/oder Funktionen der Apple Watch so verändert werden, dass sie dem identifizierten Band entsprechen.

Direkte Angleichung der Farben

So könne beispielsweise die Farbpalette oder das Thema des angezeigten Inhalts ohne Benutzereingabe geändert werden, um einer oder mehreren Farben eines identifizierten Bands zu entsprechen. Oder bei Identifizierung eines Fitnessbands könnte darüber eine Fitnessanwendung oder ein fitnessbezogener Startbildschirm von dem tragbaren elektronischen Gerät angezeigt werden. Auch die Identifizierung von autorisierten und/oder nicht autorisierten Bändern (etwa von Drittherstellern, deren Bänder in Wahrheit nicht wirklich kompatibel sind) für ein tragbares elektronisches Gerät würden dadurch erleichtert.

Unmittelbare Kommunikation von Armband und Apple Watch

Zu den speziellen Bandkomponenten können beispielsweise ein oder mehrere Sensoren (wie Umgebungssensoren, biometrische Sensoren, Gestensensoren, Trägheitssensoren und anderes mehr), Verarbeitungsschaltungen, zusätzliche Kommunikationsschaltungen, Eingabekomponenten, Audio- und/oder haptische Ausgabekomponenten, eine Batterie und/oder eine oder mehrere Anzeigekomponenten gehören, heißt es in dem Patent weiter. Außerdem würden die Systeme und Verfahren auch NFC-Komponenten umfassen, die es einem tragbaren elektronischen Gerät ermöglichen, die Bandkomponenten zu identifizieren, auf sie zuzugreifen, sie mit Strom zu versorgen und/oder sie zu nutzen (beispielsweise um dem tragbaren elektronischen Gerät zusätzliche Fähigkeiten zu verleihen).

Auch Gesundheitssensoren für die Apple Watch-Bänder wurden schon patentiert

Das klingt alles sehr spannend, eine andere Frage ist, wann und in welcher Form ein solches Band tatsächlich erscheint. Patently Apple erinnert daran, dass auch zuletzt schon Patente erlassen wurden, die ein neues System zur Erkennung der einstellbaren Passform betreffen, oder ein durchgehendes Armband aus elastischen Verbundstoffen der nächsten Generation und sogar die Integration von Gesundheitssensoren in Apple-Watch-Bändern. Es bleibt abzuwarten, wann und in welcher Form dies marktfähig und Realität für die User wird. Ein Vorteil läge eindeutig darin, dass man, anstatt Einstellungen an der Apple Watch vornehmen zu müssen, einfach das für den Anlass passende Band anlegt, sei es für Sport, die Arbeit oder Freizeit, und die Apple Watch inklusive ihrer Oberfläche und der angezeigten Apps würde sich automatisch anpassen.