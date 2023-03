Leser fragen, Macwelt antwortet – Heute: das Rätsel der schlanken Zahlen

Natürlich kann man nicht erwarten, dass die Werbung die Realität exakt wiedergibt, auch nicht, wenn Apple die Botschaft sendet. Doch kann man sich immerhin darauf verlassen, dass die neuen Produkte und Services, die Apple vorstellt, so funktionieren und aussehen, wie man es sich vorstellt.

Es mag Unterschiede im Farbempfinden geben, so sieht das iPad der zehnten Generation in Gelb und Rosa weit knalliger aus, als auf Websites oder in Prospekten. Wenn aber Apple ein Designversprechen nicht einhält, ist der Ärger nachvollziehbar, wie etwa bei dem Leser, der sich an uns wandte. Apple habe ja erst letzten Herbst das neue Zifferblatt „Metropolis“ zur Premiere der Apple Watch 8 und der Apple Watch Ultra vorgestellt, aber in natura sieht das ganz anders aus, als etwa noch im Werbevideo zu sehen. Dort sind schlanke und elegante Zahlen auf der Uhr zu sehen, aber bei ihm sehe das so gedrungen aus.

Metropolis-Zifferblatt auf der Apple Watch Peter Müller

Eine Nachfrage beim Apple Support und selbst vor Ort im Apple Store habe da nicht geholfen, keiner wusste Bescheid, ob es denn das Zifferblatt aus der Werbung wirklich gebe.

Leser fragen – Experten antworten

Wir wären aber nicht Macwelt, könnten wir nicht dem Leser helfen – und den Apple Support schlagen. Wobei uns hier – wie so oft – der Zufall ein wenig entgegenkommt. Auch ich habe das neue Zifferblatt „Metropolis“ gleich mal ausprobiert und mir mit ein paar Komplikationen eingerichtet und eine Weile lang verwendet. Dann fand ich andere Faces wieder hübscher oder zweckmäßiger, bis ich beinahe versehentlich wieder bei „Metropolis“ landete. Dabei drehte ich auch ein wenig an der digitalen Krone – und hatte sofort ein Aha-Erlebnis: Denn die Ziffern ändern sich mit der Drehung. Dreht man nach oben, werden sie schlanker und höher, nähern sich dem Mittelpunkt des Zifferblatts. In die andere Richtung gedreht werden sie kleiner und gedrungener.

Das kommt insofern überraschend, als bei meinem meistgenutzten Zifferblatt „Sonnenuhr“ das Drehen an der digitalen Krone die Uhrzeiger bewegt und die Darstellung des Tageslichts auf dem Zifferblatt. Eine Änderung der Grundeinstellung kennt man sonst nur vom Bearbeitungsmodus der Zifferblätter.

Was wir lernen: Zifferblätter konfigurieren, Komplikationen hinzufügen

Generell ist das Erstellen und Konfigurieren neuer Zifferblätter und das Einrichten von Komplikationen recht intuitiv, aber gerne erkläre ich hier noch ein paar Details mehr, wie Sie zu einem neuen Zifferblatt kommen:

Tippen Sie auf das aktuelle Zifferblatt Ihrer Apple Watch etwas länger. Die Apple Watch wechselt in den Bearbeiten-Modus der Zifferblätter. Wischen Sie so weit nach links, bis Sie auf Ihrer Uhr nur noch ein Plus-Symbol sehen und keine andere Zifferblätter, tippen Sie darauf Sie sehen nun eine Auswahl aller Zifferblätter, ganz oben die jeweils neuesten platziert, die Apple mit neuen Hauptversionen von watchOS herausbringt oder zu besonderen Anlässen. Wenn Sie ein neues Zifferblatt ausgewählt haben – wir bleiben beim Beispiel „Metropolis“ – können Sie das konfigurieren. Hier legen Sie etwa zunächst den Stil fest, also wie viele Ziffern zu sehen sein sollen, zwei, vier, sechs oder alle zwölf. Die Auswahl geschieht über das Drehen der digitalen Krone. Wischen Sie nach links und konfigurieren Sie weitere Eigenschaften, hier etwa die Farbgestaltung der Flächen auf dem Zifferblatt. Zuletzt kommen Sie zur Konfiguration der Komplikationen, hier besteht die Möglichkeit, in den vier Ecken solche zu positionieren. Tippen Sie auf jede der Ecken und wählen dann mit der digitalen Krone aus, welche Komplikation Sie an der jeweiligen Stelle haben wollen. Sehr gut geeignet sind Komplikationen von Anwendungen, die Sie entweder immer wieder brauchen wie Timer oder die Steuerung der Musik oder auch solche, die Ihnen in Echtzeit wichtige Informationen geben wie das Wetter oder der Stand Ihrer Fitnessringe. Drücken Sie zuletzt auf die digitale Krone, um die Bearbeitung zu beenden. Sie haben nun noch die Möglichkeit, über das Teilen-Menü (Rechteck mit Pfeil nach oben) Ihr Zifferblatt anderen Apple-Watch-Trägern zur Verfügung zu stellen.

