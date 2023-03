Steigen Münchner Mieten wegen Apple?

Die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk (via “Tagesschau”) haben sich des leidigen Themas Münchner Mieten angenommen. Angesichts der groß angelegten Investitionen Apples in der bayerischen Hauptstadt machen sich viele Sorgen, dass die bereits hohen Mieten durch gut bezahlte Apple-Ingenieure noch weiter steigen werden.

Zum Hintergrund: Vor gut zwei Wochen hat Apple angekündigt, eine weitere Milliarde Euro in seinen Standort an der Isar zu investieren. Die Investition ist für die kommenden sechs Jahre geplant, Apple will seine Entwicklungslabore in Maxvorstadt auf einen ganzen Campus rund um die Karlsstraße ausweiten. Direkt bei Apple sind mittlerweile rund 2000 Mitarbeitende in München angestellt, diese Zahl wird in den kommenden Jahren noch weiter steigen.

Mieten zuletzt stark gestiegen

Tilman Schaich von der Bürgerinitiative “#ausspekuliert” macht sich deswegen Sorgen, dass die bereits hohen Mieten in München noch weiter steigen können. Die Technologie-Riesen zahlen ihren talentierten Mitarbeitenden recht hohe Gehälter, diese spiegeln sich in steigenden Mietpreisen wider. In München sind beispielsweise bei Neuvermietungen die Preise pro Quadratmeter um 21 Prozent gestiegen. Gegenüber 2019 beträgt der Anstieg bei der Kaltmiete in München gleich 24,7 Prozent. Dies geht aus dem vor wenigen Stunden veröffentlichten Mietspiegel 2023 der Stadt München hervor.

Angesichts solcher Preissteigungen befürchtet Schaich, dass in München bald vergleichbare Verhältnisse herrschen wie im Silicon Valley, Apples Heimat. Im Fall von San Francisco redet man von einer regelrechten Wohnungskrise. Der Hersteller selbst hat seit 2019 eine spezielle Stiftung dazu gegründet, die sich um bezahlbaren Wohnraum in San Francisco, Cupertino und Umgebung kümmert.

Ob sich tatsächlich Apples Investition in München auf die Mieten auswirkt, bleibt abzuwarten. Selbst wenn der Hersteller die Mitarbeitenden-Zahl in den kommenden Jahren verdoppelt, werden bei Apple in München rund 4.000 Menschen eingestellt. Zum Vergleich: Aktuell arbeiten bei BMW Group Werk München rund 7.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, bei Amazon sind momentan rund 2.500 Mitarbeitende beschäftigt, die größten Unternehmen mit den meisten Mitarbeiter-Zahlen sind nach wie vor die deutschen: Allianz AG, BMW, Siemens, Münchner Rück, MAN und mehr.