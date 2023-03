iOS 17: Diese Features wünscht sich die Apple-Community

Im Gegensatz zum iPhone 15 (alle Gerüchte und Infos im Überblick) müssen wir auf die neuen Features von iOS 17 nicht mehr allzu lange warten. Hält Apple an seiner Tradition fest, wird auch in diesem Jahr die Worldwide Developers Conference (WWDC) im Juni stattfinden. Wir haben sogar schon eine Vermutung, an welchem Tag genau Apple die WWDC-Keynote abhalten wird.

Dort wird uns Apple die neuesten Funktionen für das kommende iOS-Update präsentieren – wobei an diesem Tag ein komplett neues Apple-Produkt wohl allen Software-Neuerungen die Show stehlen wird.

Trotzdem: iOS 17 wird spannend! Wer die Beta nicht installieren will, um somit frühzeitig die neuesten Features von iOS 17 ausprobieren zu können, muss sich aber noch bis zum Herbst gedulden. Vorausgesetzt, Ihr iPhone ist überhaupt mit iOS 17 kompatibel. Welche Geräte iOS 17 voraussichtlich bekommen werden, verraten wir Ihnen hier.

Jedoch stellt sich die Frage, ob wir nach dem großen Update von iOS 16 allzu viel erhoffen dürfen. Unsere Befürchtung: iOS 17 könnte stark enttäuschen! Dabei gibt es noch so viele Features, die man für iOS verbessern oder sogar neu einführen könnte.

Apple Community: Jede Menge Wünsche für iOS 17

Unter einem Twitter-Post wird schon heiß diskutiert, welche neuen Features unbedingt mit dem großen iOS-17-Update kommen sollen, darunter:

eine bessere Performance

eine Passwort-App von Apple mit Familienfreigabe

Split-Screen für Multitasking

„Später senden“ (Nachrichtenplanung) für iMessage

ein neues Kontrollzentrum

eine neue Musik-App mit neuem Design

neue Icons mit veränderter Benutzeroberfläche

mehr Interaktionsmöglichkeiten mit der dynamischen Insel

App-Stores von Drittanbietern in iOS

mehr personalisierte Anpassung

Hinzufügen von mehr Symbolen zum Dock

Schließen aller Apps mit einer Taste, anstatt sie einzeln schließen zu müssen

Anordnen der Icons auf dem Homescreen, wie man es möchte

interaktive Widgets

Siri mit verbesserter KI

benutzerdefinierte Ordner in der App-Bibliothek

Und was wünschen Sie sich von iOS 17? Stimmen Sie ab!

Welche Funktionen wünscht ihr euch bei #iOS17? — Macwelt (@macwelt) March 24, 2023

Einschätzung der Redaktion

Natürlich ist es im Vorfeld immer sehr schwer einzuschätzen, welche neuen Software-Features Apple nun tatsächlich vorstellen wird. Das beste Beispiel ist die Dynamic Island aus der iPhone-14-Pro-Generation. Bis zum Tag der iPhone-Keynote wusste man, dass Apple ein neues Notch-Design auf die Pro-Modelle bringen wird. Doch dass diese neue Notch eine dynamische Insel wird – und nicht, wie bis dahin vermutet, eine Pillen-Form plus Punch-Hole-Kamera – wusste niemand außer Apple selbst. Der Grund: Software, die bei Apple intern entwickelt wird, lässt sich besser geheim halten als Hardware.

Wir vermuten, dass künstliche Intelligenz in diesem Jahr eine wichtige Rolle einnehmen wird. Nachdem KI-Chat-Bots wie ChatGPT in aller Munde sind, sind wir gespannt, wie Apple mit Siri auf diesem Gebiet nachziehen könnte. Die von vielen erhofften neuen Design wären zwar toll, doch wir alle wissen, wie sparsam Apple mit solchen Änderungen umgeht. Wir sind bereits sehr gespannt, was Apple für iOS 17 in petto hat.