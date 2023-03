Blutzuckermessung mit Apple Watch kaum vor 2030 möglich

Die nicht invasive Blutzuckermessung ohne Hautanstiche gilt derzeit als ein Heiliger Gral der Medizintechnik. Die Zahl der Diabeteskranken steigt kontinuierlich, die Überwachung per Teststreifen ist langwierig, per implantierte Geräte verlangt nach sorgfältiger Pflege. Über eine Apple-eigene Technologie, die diese Nachteile beseitigt, wird seit Jahren gemunkelt, erst vor einem Monat haben wir berichtet, Apple sei ein bedeutsamer Durchbruch gelungen, Mitarbeiter testen bereits den ersten Prototypen.

Doch Mark Gurman von Bloomberg dämpft nun etwas die Erwartungen: Drei bis sieben Jahre benötige die Firma, um die funktionierende Technologie auf die Größe einer Apple Watch zu reduzieren. Dazu müssen die Entwickler die Algorithmen und den Lichterkennungssensor perfektionieren, damit die beiden auch in einem Gerät mit Smartwatch-Größe zuverlässig funktionieren. Derzeit werde bei Apple das Blutzuckermessgerät in iPhone-Größe erprobt, die Probanden tragen es am Bein. Das ist ein deutlicher Sprung vom Vorgänger-Modell, das Gerüchten zufolge Tablet-Größe gehabt haben soll.

Blutzuckermessung – Stand der Dinge

Es kursieren zudem immer wieder Meldungen, der ein oder anderen Technologie-Firma sei ebenfalls eine nicht invasive Blutzuckermessung gelungen. So war es vor zwei Jahren über einen Apple-Zulieferer Rockley Photonics die Rede, seine Chips konnten außer Blutzucker noch Alkoholgehalt im Blut, Blutdruck und mehr messen. Die ersten funktionierenden Sensoren sollten bereits 2022 an die Kunden ausgeliefert werden.

Zu ungefähr gleicher Zeit kursierten Gerüchte, Samsung Watch 4 könnte einen vergleichbaren Sensor bringen, doch diese Gerüchte entstammten einer überzogenen Berichterstattung über eine Studie am MIT: Den Forschern ist es gelungen, am Schweineohr mittels eines Laserspektrometers den Blutzuckergehalt genau zu messen, solche Experimente sind höchstens ein erster Schritt in eine bestimmte Richtung, sind jedoch noch weiter von der Marktreife entfernt als Apples Prototyp in iPhone-Größe. Ein japanisches Start-up namens Quantum Operation hat auf der CES 2021 mit seiner funktionierenden Smartwatch mit Glukosemessung für Aufsehen gesorgt, doch der Hype führte anscheinend zu keinen Ergebnissen: Bislang hat das Start-up kein Produkt auf den Markt gebracht.

Aktuell bester Preis: Apple Watch Series 8 41 mm