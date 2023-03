Erste von ChatGPT erstellte App jetzt im App Store

”5 Movies” ist, soweit bekannt, die erste iPhone-App, die fast vollständig von ChatGPT entwickelt und von Apple genehmigt und am späten Donnerstagabend im App Store veröffentlicht wurde. Das berichtet Cult of Mac. Von der staunenswerten Entwicklung dieser App mittels der KI ChatGPT hatten wir ebenfalls schon geschrieben. Zu diesem Zeitpunkt hat man das aber noch als Kuriosität oder ”Proof of Concept” betrachtet und nicht damit gerechnet, dass diese App nun tatsächlich Apples Hürden nimmt und frei im App Store zugänglich ist.

Coole Idee, aber wenig Arbeit für die App

Entwickelt wurde sie von Morten Just, der ansonsten unabhängig in der Schweiz Mac-Anwendungen programmiert. Er hat ChatGPT nach eigener Auskunft bei der Erstellung der Filmempfehlungs-App unterstützt. Demnach beschrieb Just der KI, was er wollte, und fügte dann die Ergebnisse in ein Xcode-Projekt ein. Schätzungsweise nur 2 bis 5 Prozent des Codes soll er selbst geschrieben haben. Der Chatbot habe sogar Fehler behoben, während Just Fehlermeldungen eingefügt hat. “Für mich ist es wichtig, Software zu entwickeln, die nützlich ist und echte Probleme löst”, so Just gegenüber Cult of Mac, nachdem seine ”5-Movies”-App live gegangen war. “Wenn ich das mit KI schneller machen kann, werde ich das tun.” Wer noch mehr zum Hintergrund der App- Programmierung und zu Morten Just lesen will, findet hier ein ausführliches Interview von Cult of Mac mit dem Entwickler.)

Abwechslungsreiche Anregungen

Wir haben uns die App sofort nach Bekanntgabe im App Store heruntergeladen und sie ausprobiert, was nicht besonders schwer fällt. Fünf Filme täglich verspricht die App bei der Öffnung mit einem Popcorn-Emoji. Wir finden als erstes das klassische Filmplakat zu ”The Godfather” (”Der Pate”, mit Marlon Brando). Tippt man darauf, erhält man eine Kurzbeschreibung aus ”The Movie Data Base” (nicht zu verwechseln mit IMDb!). Außerdem, falls verfügbar, eine Empfehlung, wo sich der Film auch streamen lässt. Praktisch ist es, dass man den Trailer direkt in der App aus Youtube ansehen kann, der dazugehörige Button ”App öffnen” tut bei uns aber leider nichts, sodass man nur ein kleines Vorschaufenster hat. Für den flotten Durchgang reicht das völlig, an Details wird sicherlich noch gearbeitet und verbessert. Außerdem am ersten Tag im App-Angebot: ”The Conjuring”, ”Resident Evil”, ”Pacific Rim” und ”Dragonball Z”. Insofern ein ziemlich bunt gemischtes Programm. Wir sind auf den nächsten Tag gespannt…